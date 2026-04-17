مونديال التايكواندو للاواسط والوسطيات - مالك المقراني يحرز فضية وزن أقل من 51 كلغ

أحرز التونسي مالك المقراني الميدالية الفضية لمنافسات وزن أقل من 51 كلغ ضمن مونديال الأواسط والوسطيات للتايكواندو المقام حاليا بالعاصمة الاوزبكية طشقند اثر هزيمته اليوم الجمعة في الدور النهائي أمام الاوزبكي أسد بيك سامانداروف بنتيجة صفر-2.وكان المقراني قد تأهل الى النهائي بعد أن أزاح في نصف النهائي الكازاخستاني اديلات شيري بنتيجة 2-1 وفي ربع النهائي الطاجكستاني باختيور بيديموجوف بنتيجة 2-1 وفي ثمن النهائي الفيليبيني جان لياد بنتيجة 2-صفر وفي الدور السادس عشر الاوكراني ارخيب شولزهنكو وفي الدور 32 المصري عمر اسلام بالنتيجة ذاتها.وبهذه النتيجة تختتم تونس مشاركتها في هذا المونديال بميداليتين واحدة فضية واخرى برونزية بامضاء آدم الحسناوي في منافسات وزن اقل من 59 كلغ.