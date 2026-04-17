Babnet   Latest update 17:58 Tunis

مونديال التايكواندو للاواسط والوسطيات - مالك المقراني يحرز فضية وزن أقل من 51 كلغ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e24973ab4a18.44592608_mkfligjnheqpo.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Avril 2026 - 15:53 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أحرز التونسي مالك المقراني الميدالية الفضية لمنافسات وزن أقل من 51 كلغ ضمن مونديال الأواسط والوسطيات للتايكواندو المقام حاليا بالعاصمة الاوزبكية طشقند اثر هزيمته اليوم الجمعة في الدور النهائي أمام الاوزبكي أسد بيك سامانداروف بنتيجة صفر-2.

وكان المقراني قد تأهل الى النهائي بعد أن أزاح في نصف النهائي الكازاخستاني اديلات شيري بنتيجة 2-1 وفي ربع النهائي الطاجكستاني باختيور بيديموجوف بنتيجة 2-1 وفي ثمن النهائي الفيليبيني جان لياد بنتيجة 2-صفر وفي الدور السادس عشر الاوكراني ارخيب شولزهنكو وفي الدور 32 المصري عمر اسلام بالنتيجة ذاتها.


وبهذه النتيجة تختتم تونس مشاركتها في هذا المونديال بميداليتين واحدة فضية واخرى برونزية بامضاء آدم الحسناوي في منافسات وزن اقل من 59 كلغ.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327620

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أفريل 2026 | 1 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:30
18:58
16:00
12:26
05:41
04:09
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-12
25°-13
28°-14
28°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>