Babnet

تأجيل محاكمة متهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد إلى 29 ماي

Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 11:12
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد عدد من المتهمين، من بينهم سيف الله بن حسين وأبو بكر الحكيم وأحمد الرويسي، إلى جلسة يوم 29 ماي القادم، وذلك في انتظار مآل الطعن بالتعقيب.



وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة عدد من المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية، من بينهم سيف الله بن حسين وأبو بكر الحكيم وأحمد الرويسي بحالة فرار.

كما شملت الإحالة كلاً من سامي الصيد وشكري بن عثمان بحالة سراح، إضافة إلى سليم القنطري وعفيف العموري بحالة إيقاف، إلى جانب متهمين آخرين.


وتتعلق القضية بالجزء المفكك من ملف اغتيال شكري بلعيد، الذي يعد من أبرز القضايا الإرهابية المعروضة أمام القضاء التونسي.

ويأتي قرار التأجيل في إطار استكمال الإجراءات القضائية، في انتظار البت في الطعن بالتعقيب قبل مواصلة النظر في الملف.
