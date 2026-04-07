تأجيل محاكمة المتهمين في قضية “الجهاز السري” إلى 29 ماي

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 7 أفريل، تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ“الجهاز السري” لحركة النهضة إلى جلسة 29 ماي المقبل.وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب محامي المتهمين، الذين التمسوا التأخير في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.في المقابل، قدّم محامو شكري بلعيد تقريراً تضمن مطالبهم المدنية في إطار القضية.وتشمل القضية أكثر من ثلاثين متهماً، من بينهم موقوفون على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق علي العريض، إضافة إلى فتحي البلدي وكمال البدوي وإطار أمني سابق.كما تضم القائمة متهمين آخرين محالين بحالة سراح أو في حالة فرار.