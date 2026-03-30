“لايف للإغاثة والتنمية” ضمن أفضل المنظمات الإنسانية عالميًا

بلاغ صحفي -

انتشار دولي وسجل إنساني واسع





تدخلات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط



برامج اجتماعية وتنموية



استجابة لأزمات النزوح



أرقام حديثة للبرامج الإنسانية



حصدت مؤسسة لايف للإغاثة والتنمية مراتب متقدمة ضمن التصنيفات العالمية للعمل الإنساني لسنة 2026، حيث جاءت فيمن حيث سرعة الاستجابة للطوارئ، والخامس في، والخامس ضمن المؤسسات العاملة في فلسطين.وتأسست المؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 33 عامًا، وتتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مع حضور ميداني في أكثر من 60 دولة عبر 14 مكتبًا حول العالم.وقدمت المؤسسة خلال مسيرتها مساعدات إنسانية تجاوزت قيمتها، مع حصولها على تقييم بنسبة 96% من هيئة Charity Navigator، إلى جانب توصية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتتويجها بجائزة دبي الإنسانية لأفضل شراكة مؤثرة عن مشروع إيواء النازحين في غزة.برزت تدخلات المؤسسة في شمال إفريقيا منذ التسعينات، حيث ساهمت في عمليات الإغاثة عقب الزلازل التي شهدتها تونس والجزائر، ثم واصلت دعمها خلال زلزال الجزائر سنة 2003 عبر توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية لعشرات الآلاف من المتضررين.كما تدخلت خلال جائحة كورونا (2020–2022)، وأعقبتها عمليات إغاثة في عدة دول إفريقية إثر الفيضانات، إضافة إلى برامج لمواجهة الجفاف والمجاعة في دول شرق إفريقيا.نفذت المؤسسة مشاريع موسمية شملت:* توزيع مساعدات غذائية خلال شهر رمضان* توفير لحوم الأضاحي* دعم الأسر خلال فصل الشتاءكما ساهمت في:* حفر أكثر منفي عدة دول* كفالة أكثر من* إعادة نحوإلى الدراسة سنة 2025وفي مجال التغذية، وفرت برامج دعم غذائي لآلاف الأسر في إفريقيا والشرق الأوسط.شاركت المؤسسة في جهود الاستجابة لأزمات النزوح، خاصة في السودان، حيث قدمت خدمات الإيواء والرعاية الصحية للنازحين، إلى جانب دعم اللاجئين في دول الجوار، مع تركيز خاص على الفئات الهشة مثل النساء والأطفال.وخلال الفترة الأخيرة، قدمت المؤسسة:* مساعدات غذائية لأكثر من* خدمات صحية لحوالي* برامج طبية بقيمة* توزيعفي 36 دولة* تنفيذ مشاريع أضاحي لفائدة 450 ألف شخص* دعم آلاف الأسر بمستلزمات الشتاءوتؤكد هذه المؤشرات استمرار توسع نشاط المؤسسة وتعزيز حضورها في مجالات الإغاثة والتنمية على المستوى الدولي.