“لايف للإغاثة والتنمية” ضمن أفضل المنظمات الإنسانية عالميًا

Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 20:53
      
بلاغ صحفي - حصدت مؤسسة لايف للإغاثة والتنمية مراتب متقدمة ضمن التصنيفات العالمية للعمل الإنساني لسنة 2026، حيث جاءت في المركز الثالث عالميًا كأفضل مؤسسة إغاثية من حيث سرعة الاستجابة للطوارئ، والخامس في مكافحة الفقر، والخامس ضمن المؤسسات العاملة في فلسطين.

انتشار دولي وسجل إنساني واسع

وتأسست المؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 33 عامًا، وتتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مع حضور ميداني في أكثر من 60 دولة عبر 14 مكتبًا حول العالم.

وقدمت المؤسسة خلال مسيرتها مساعدات إنسانية تجاوزت قيمتها 624 مليون دولار، مع حصولها على تقييم بنسبة 96% من هيئة Charity Navigator، إلى جانب توصية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتتويجها بجائزة دبي الإنسانية لأفضل شراكة مؤثرة عن مشروع إيواء النازحين في غزة.


تدخلات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

برزت تدخلات المؤسسة في شمال إفريقيا منذ التسعينات، حيث ساهمت في عمليات الإغاثة عقب الزلازل التي شهدتها تونس والجزائر، ثم واصلت دعمها خلال زلزال الجزائر سنة 2003 عبر توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية لعشرات الآلاف من المتضررين.

كما تدخلت خلال جائحة كورونا (2020–2022)، وأعقبتها عمليات إغاثة في عدة دول إفريقية إثر الفيضانات، إضافة إلى برامج لمواجهة الجفاف والمجاعة في دول شرق إفريقيا.

برامج اجتماعية وتنموية

نفذت المؤسسة مشاريع موسمية شملت:

* توزيع مساعدات غذائية خلال شهر رمضان
* توفير لحوم الأضاحي
* دعم الأسر خلال فصل الشتاء

كما ساهمت في:

* حفر أكثر من 1400 بئر مياه في عدة دول
* كفالة أكثر من 13 ألف يتيم
* إعادة نحو 29 ألف تلميذ إلى الدراسة سنة 2025

وفي مجال التغذية، وفرت برامج دعم غذائي لآلاف الأسر في إفريقيا والشرق الأوسط.

استجابة لأزمات النزوح

شاركت المؤسسة في جهود الاستجابة لأزمات النزوح، خاصة في السودان، حيث قدمت خدمات الإيواء والرعاية الصحية للنازحين، إلى جانب دعم اللاجئين في دول الجوار، مع تركيز خاص على الفئات الهشة مثل النساء والأطفال.

أرقام حديثة للبرامج الإنسانية

وخلال الفترة الأخيرة، قدمت المؤسسة:

* مساعدات غذائية لأكثر من 1.2 مليون لاجئ
* خدمات صحية لحوالي 30 ألف مستفيد
* برامج طبية بقيمة 27 مليون دولار
* توزيع 11 مليون وجبة رمضانية في 36 دولة
* تنفيذ مشاريع أضاحي لفائدة 450 ألف شخص
* دعم آلاف الأسر بمستلزمات الشتاء

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار توسع نشاط المؤسسة وتعزيز حضورها في مجالات الإغاثة والتنمية على المستوى الدولي.
