تأجيل محاكمة لزهر سطى وبلحسن الطرابلسي في قضية “أسمنت قرطاج”

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل النظر في قضية رجل الأعمال لزهر سطى وبلحسن الطرابلسي، وذلك إلى موعد لاحق.



وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري في شركة أسمنت قرطاج .