Babnet   Latest update 08:23 Tunis

احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c4d6d7de8150.47362629_fnliepkohmjqg.jpg>
Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 07:40
      
شهدت أشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل أجواء مشحونة تميزت باحتجاجات ومشاحنات داخلية، إلى جانب غياب التوافقات بشأن المسائل الانتخابية، وفق ما أكده الصحفي المختص في الشؤون النقابية سفيان الأسود.

وأوضح الأسود، في مداخلة إذاعية، أن التغطية الإعلامية للمؤتمر كانت محدودة مقارنة بالدورات السابقة، حيث اقتصر الحضور الإعلامي على الجلسة الافتتاحية، في حين تواصلت الأشغال اللاحقة دون حضور صحفي واسع داخل القاعة.


كما أشار إلى تسجيل توترات خلال بعض المداخلات، من بينها انتقادات حادة وجهها أحد أعضاء المكتب التنفيذي إلى الأمين العام للاتحاد، في سياق يعكس حالة الاحتقان داخل المنظمة.


وبيّن أن المعارضة النقابية رفعت شعارات خارج مقر انعقاد المؤتمر، مع تشكيكها في شرعية المسار التنظيمي، في حين سارت الأشغال داخل القاعة في نسق عادي نسبياً.

وفي الجانب المالي، لفت الأسود إلى أن الاتحاد يواجه أعباء مالية ثقيلة، نتيجة قروض سابقة تم توظيفها في مشاريع استثمارية وبناء مقرات جديدة، مؤكداً أن التقريرين الأدبي والمالي ما يزالان في انتظار المصادقة.

أما على المستوى الانتخابي، فقد كشف عن التوصل إلى قائمة توافقية تضم عدداً من القيادات النقابية البارزة، مرجحاً أن تحسم هذه القائمة مستقبل القيادة المقبلة للمنظمة في حال نيلها ثقة المؤتمرين.

وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة تنظيمية داخلية متواصلة، تتقاطع مع رهانات اجتماعية واقتصادية كبرى، ما يجعل مخرجات المؤتمر محل متابعة واسعة من مختلف الأوساط النقابية والسياسية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326180

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 مارس 2026 | 7 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:05
18:38
15:55
12:32
06:14
04:47
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet13°
10° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-9
15°-9
16°-7
16°-8
17°-10
  • Avoirs en devises 25119,2
  • (25/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38772 DT
  • (25/03)
  • 1 $ = 2,91843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/03)     858,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/03)   28561 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio
Babnet

مقالات رأي >>