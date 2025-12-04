Babnet   Latest update 12:18 Tunis

الفنانة لطيفة: "سر جمالي قربي من الله"‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6931606bdf9c47.55889079_ogmikfehpqjln.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 11:12
      
صرّحت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي، عقب تتويجها في أحد المهرجانات، أن سرّ جمالها يعود إلى القرب من الله، مؤكدة أنّ «جمال الروح ينعكس على الجمال الظاهر». وأضافت قائلة: «دائمًا أتقرّب من الله، ولذلك أنا دائمًا من نجاح إلى آخر»، في إشارة إلى رضاها عن مسارها الفني في السنوات الأخيرة.

وشدّدت لطيفة على أن ألبومها الجديد سيواصل سلسلة النجاحات التي حققتها أعمالها السابقة.



جائزة أفضل مطربة في مصر والوطن العربي

وكانت الفنانة التونسية قد حصدت جائزة أفضل مطربة في مصر والوطن العربي عن ألبومها الأخير «قلبي ارتاح»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى التميز والإبداع العربي الذي شهد حضورًا لافتًا لنجوم الفن والإعلام.

وجاء التكريم تتويجًا للنجاح الكبير الذي حقّقه الألبوم منذ طرحه، بعد أن تصدّرت عدة أغنيات منه التريند على منصات التواصل الاجتماعي، محققةً ملايين المشاهدات على المنصات الرقمية المختلفة.

وقدّمت لطيفة خلال الحفل أغنيتها « Sorry» التي حققت انتشارًا واسعًا في الفترة الأخيرة ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.


وشهدت الفعالية حضور مجموعة من أبرز الفنانين، من بينهم محمد رمضان، أحمد السقا، جمال العدل، باسم سمرة، وخالد سليم.



