قابس: تأجيل قضية المجمع الكيميائي التونسي الى يوم 25 ديسمبر الجاري

تم اليوم الخميس، خلال الجلسة الرابعة للقضية الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس، لايقاف نشاط الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي والتي كانت مخصّصة للتصريح بالحكم، تأجيل القضية الى يوم 25 ديسمبر الجاري، وفق ما أفاد به رئيس فرع المحامين منير العدوني صحفي وكالة تونس افريقيا للانباء.

وبيّن العدوني أن المحكمة "ارتأت ادخال وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط ووزارة الصحة في ملف القضية" بالاضافة الى "طلب اضافة مضامين ولادة للمقامين في حقهم في هذه القضية".

وقد انتظمت على هامش الجلسة القضائية الرابعة حول ايقاف نشاط الوحدات الصناعية الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقابس، طالب المشاركون فيها من مواطنين ونشطاء مجمع مدني، بتفكيك تلك الوحدات، مؤكدين حق أبناء الجهة في تنفس هواء نقي والعيش في بيئة سليمة، وفق تعبيرهم.