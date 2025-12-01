Babnet   Latest update 11:51 Tunis

اندلاع حريق بمستودع شركة النقل بالساحل دون تسجيل خسائر بشرية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/incendie2018.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 11:26 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اندلع صباح اليوم حريقٌ في مستودع شركة النقل بالساحل داخل فضاء مخصّص لتجميع فواضل المؤسسة، على غرار العجلات المطاطية والمصافي والأوعية البلاستيكية.

وتمكّنت الحماية المدنيّة من السيطرة على الحريق في وقت وجيز ومنع امتداده إلى بقية أنحاء المستودع، وخاصة إلى الحافلات المركونة بالمكان.

ولم يُسجّل أيّ ضرر بشري جرّاء الحادث.


وبثّت إذاعة "جوهرة أف أم" صورًا مباشرة للحريق والدخان الكثيف الذي غطّى أجواء المكان، فيما عملت فرق الحماية المدنيّة على إجلاء المسافرين وتأمين الموقع إلى حين إخماد النيران بالكامل.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319515


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 ديسمبر 2025 | 10 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:13
05:42
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
18°-10
20°-11
16°-11
13°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   780,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :