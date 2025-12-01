اندلاع حريق بمستودع شركة النقل بالساحل دون تسجيل خسائر بشرية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/incendie2018.jpg width=100 align=left border=0>

اندلع صباح اليوم حريقٌ في مستودع شركة النقل بالساحل داخل فضاء مخصّص لتجميع فواضل المؤسسة، على غرار العجلات المطاطية والمصافي والأوعية البلاستيكية.



وتمكّنت الحماية المدنيّة من السيطرة على الحريق في وقت وجيز ومنع امتداده إلى بقية أنحاء المستودع، وخاصة إلى الحافلات المركونة بالمكان.





ولم يُسجّل أيّ ضرر بشري جرّاء الحادث.





وبثّت إذاعة "جوهرة أف أم" صورًا مباشرة للحريق والدخان الكثيف الذي غطّى أجواء المكان، فيما عملت فرق الحماية المدنيّة على إجلاء المسافرين وتأمين الموقع إلى حين إخماد النيران بالكامل.



