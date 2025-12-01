هل تخلّت وزارة الثقافة عن اتحاد الكتّاب التونسيين وهو يحتضر...؟!

بقلم: محمد كمال السخيري



مؤتمر في يوم واحد: سابقة مثيرة للاستغراب



اتحاد بلا موارد... ودعم رسمي شحيح



أسئلة ملحّة حول التنظيم والظروف اللوجستية



هل تورّطت الهيئة؟ وهل ترفّعت الوزارة عن دعم الاتحاد؟



الكُتّاب... رأس المال الرمزي لتونس



عاشت تونس



في سابقة تاريخية منذ تأسيسه، سينعقد مؤتمرفي يوم واحد بمدينة القيروان يوم، في حين كانت كل المؤتمرات السابقة تمتدّ ليومين أو ثلاثة.هذا التقليص اللافت في المدة يثير الريبة، ويرجّح أن سببههذه المرّة، خلافا لما كان يحصل في الدورات السابقة من دعم استثنائي.صحيح أنّ الاتحاد منظمة مستقلة، لكنّه على خلاف منظمات أخرى، ولا يتغذّى إلا من مداخيل المنخرطين، مما يجعل دعمه مسؤولية مباشرة لوزارة الثقافة حتى يتمكّن من عقد مؤتمره في أفضل الظروف.وقد تمّ تأجيله سابقالأسباب مالية مرتبطة مباشرةمن حقّ المتابع أن يتساءل:* كيف ستتصرّف الهيئة المنتهية ولايتها إذا حضر* أين سيقيمون إذا طال المؤتمر وهو أمر متوقع؟* كيف سيعودون ليلا ومن يؤمّن سلامتهم؟* كيف ستتم إدارة الجلسات، والمداخلات، والانتخابات، ولجان التدقيق، وفرز الأصوات، والبيان الختامي...التجارب السابقة تشير إلى أنّ المؤتمرات كانت تشهد، وهو ما قد يعطل سيرها ويجعل يومًا واحدًا غير كافٍ مطلقا.يبدو أنّ الهيئة المديرة الحالية استشعرت هذه الصعوبات ونبّهت إليها، لكن قرار عقد المؤتمر في يوم واحد يثير الاستغراب، إلا إذا كانت، رغم إدراكها أنّه يعيش وضعا يشبهعلى وزيرة الثقافة ومساعديها أن يعوا جيدا أنّ، وأن إشعاعهم العربي والدولي هو ثروة لا تُقدّر بثمن، أثمن من الذهب والنفط والغاز والفسفاط.لذلك، فإنّ، لمراجعة القرار والتنسيق من أجل عقد المؤتمر في ظروف تليق بالكاتب التونسي، الذي يشعر اليوم بالتهميش والغبن وكأنهمحمد كمال السخيري