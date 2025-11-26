أعوان معهد باستور في إضراب: غياب الحوار وتعثّر تنفيذ الاتفاقات يدفع نحو التصعيد

يُنفّذ أعوان معهد باستور الخميس إضرابًا عامًا عن العمل، احتجاجًا على ما اعتبروه “انسدادًا في باب الحوار” و “تنصّلًا من تنفيذ الاتفاقات السابقة”، وفق ما أكده الكاتب العام للنقابة الأساسية لمعهد باستور خلال تدخل إذاعي في برنامج 60 دقيقة على إذاعة الديوان.



وأوضح المسؤول النقابي أن قرار الإضراب جاء بعد سلسلة من الإخلالات، أهمها:



أوّلًا: عدم تنفيذ الاتفاقات الموقّعة



ثانيًا: وضعية الأعوان المتعاقدين



ثالثًا: غياب الطرف الاجتماعي عن صياغة القانون الأساسي



رابعًا: إدارة “لا تبالي” وفق النقابة



تحذير من توسّع رقعة الاحتجاجات



أشار المتحدث إلى أن الطرف النقابي توصّل في اجتماعات سابقة — بحضور وزارة الصحة والولاية والإدارة الجهوية — إلى محاضر اتفاقات تتعلق بتسوية أوضاع الأعوان، إلا أنرغم مرور أشهر على توقيعها.أكد أن هناكيشتغلون بطرق هشّة منذ سنوات، بعضهم تجاوزت فترة تعاقده 12 سنة دون تسوية، رغم امتلاكهم كفاءات علمية عالية ودور وازن في أنشطة البحث العلمي والتلقيح.بيّن أن معهد باستور يحتاج إلىنظرا لطبيعته العلمية والبحثية، لكن وزارة الصحة — وفق قوله — أقصت ممثلي الأعوان من المشاركة في لجنة التفكير وصياغة القانون، رغم الاتفاق المسبق على ذلك.اتهم المسؤول النقابي إدارة المؤسسة ووزارة الصحة بـ”اللا مبالاة”، مشددًا على أن الطرف النقابي طلب تأجيل الإضراب سابقًا لمنح فرصة للحوار، لكن، الأمر الذي اعتبره النقابيون “دفعًا مباشرًا نحو الإضراب”.قال المتحدث إن فشل إيجاد حلول داخل معهد باستور قد يفتح الباب أمام، محمّلًا سلطة الإشراف مسؤولية هذا التصعيد.ويُعدّ معهد باستور أحد أهم المراكز البحثية في تونس، خاصة في مجالات التلقيح ومقاومة الأوبئة، ما يجعل أي توقف عن العمل ذا تأثير مباشر على عدد من الخدمات الحيوية.ويمثّل هذا الإضراب — بحسب النقابة — خطوة أولى في سلسلة من التحركات التي قد تشمل أشكالًا احتجاجية إضافية في الأسابيع القادمة إذا لم تُفتح قنوات الحوار ويتم تنفيذ الاتفاقات السابقة.