أعوان معهد باستور في إضراب: غياب الحوار وتعثّر تنفيذ الاتفاقات يدفع نحو التصعيد

Publié le Mercredi 26 Novembre 2025
      
يُنفّذ أعوان معهد باستور الخميس إضرابًا عامًا عن العمل، احتجاجًا على ما اعتبروه “انسدادًا في باب الحوار” و “تنصّلًا من تنفيذ الاتفاقات السابقة”، وفق ما أكده الكاتب العام للنقابة الأساسية لمعهد باستور خلال تدخل إذاعي في برنامج 60 دقيقة على إذاعة الديوان.

وأوضح المسؤول النقابي أن قرار الإضراب جاء بعد سلسلة من الإخلالات، أهمها:



أوّلًا: عدم تنفيذ الاتفاقات الموقّعة

أشار المتحدث إلى أن الطرف النقابي توصّل في اجتماعات سابقة — بحضور وزارة الصحة والولاية والإدارة الجهوية — إلى محاضر اتفاقات تتعلق بتسوية أوضاع الأعوان، إلا أن أي نقطة من هذه الالتزامات لم تُفعّل رغم مرور أشهر على توقيعها.

ثانيًا: وضعية الأعوان المتعاقدين

أكد أن هناك أكثر من 60 عونًا يشتغلون بطرق هشّة منذ سنوات، بعضهم تجاوزت فترة تعاقده 12 سنة دون تسوية، رغم امتلاكهم كفاءات علمية عالية ودور وازن في أنشطة البحث العلمي والتلقيح.

ثالثًا: غياب الطرف الاجتماعي عن صياغة القانون الأساسي

بيّن أن معهد باستور يحتاج إلى قانون أساسي خاص نظرا لطبيعته العلمية والبحثية، لكن وزارة الصحة — وفق قوله — أقصت ممثلي الأعوان من المشاركة في لجنة التفكير وصياغة القانون، رغم الاتفاق المسبق على ذلك.

رابعًا: إدارة “لا تبالي” وفق النقابة

اتهم المسؤول النقابي إدارة المؤسسة ووزارة الصحة بـ”اللا مبالاة”، مشددًا على أن الطرف النقابي طلب تأجيل الإضراب سابقًا لمنح فرصة للحوار، لكن لم يُعقد أي اجتماع لاحق، الأمر الذي اعتبره النقابيون “دفعًا مباشرًا نحو الإضراب”.
تحذير من توسّع رقعة الاحتجاجات

قال المتحدث إن فشل إيجاد حلول داخل معهد باستور قد يفتح الباب أمام تحركات اجتماعية قد تمتد إلى مؤسسات صحية أخرى، محمّلًا سلطة الإشراف مسؤولية هذا التصعيد.


ويُعدّ معهد باستور أحد أهم المراكز البحثية في تونس، خاصة في مجالات التلقيح ومقاومة الأوبئة، ما يجعل أي توقف عن العمل ذا تأثير مباشر على عدد من الخدمات الحيوية.

ويمثّل هذا الإضراب — بحسب النقابة — خطوة أولى في سلسلة من التحركات التي قد تشمل أشكالًا احتجاجية إضافية في الأسابيع القادمة إذا لم تُفتح قنوات الحوار ويتم تنفيذ الاتفاقات السابقة.


