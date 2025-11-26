مكثر: تلميذ يعتدي على أستاذه بقضيب حديدي داخل القسم ... النقابة تكشف التفاصيل

مكثر: اعتداء خطير على أستاذ داخل القسم… وتحقيقات تشمل التلميذ ومدير المؤسسة

شهد معهد مكثر حادثة عنف خطيرة تمثّلت في اعتداء تلميذ على أستاذه داخل الفصل بقضيب حديدي، قبل أن تتواصل عملية الاعتداء في ساحة المؤسسة، في واقعة أثارت صدمة واسعة داخل الوسط التربوي.





وفق ما أكده كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بمكثر مختار الفالح لإذاعة الديوان، تعود أطوار الحادثة إلى يوم الجمعة الماضي، حين طلب أستاذ اللغة الفرنسية من التلاميذ الالتزام بالهدوء أثناء الدرس، ليتفوّه أحدهم بعبارات نابية، ما دفع الأستاذ إلى مطالبته بمغادرة القاعة.غير أن التلميذ استلّ قضيبًا حديديًا واستهدف الأستاذ بالضرب داخل القسم، قبل أن يلاحقه إلى الساحة ويحاول توجيه ضربة “مقصيّة”، تمّ تفاديها بعد تدخل عدد من التلاميذ.وقد خضع الأستاذ لفحوصات طبية أثبتت سلامته من الإصابات الجسدية الخطيرة، في حين أكدت المعاينات تعرضه لضرر نفسي، ما تطلب توفير مرافقة وإحاطة خاصة.من جهة أخرى، سجّل تطوّر إضافي في الملف بعد تقدّم وليّ التلميذ بشكوى ضد الأستاذ بتهمة الاعتداء على ابنه، ما استوجب فتح بحث عدلي وسماع أقوال الإطار التربوي، من بينهم مدير المؤسسة.وقد تحرّكت المندوبية الجهوية للتربية بسليانة، حيث أدى المندوب ومدير التعليم الثانوي زيارة إلى المعهد، وتم الاتفاق على متابعة الحالة النفسية للتلاميذ والأستاذ، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية في شأن المعتدي.وأكد الفالح أنّ هذه الحادثة “تسلّط الضوء على تنامي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية”، مشددًا على أنّ حماية المربين وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية باتت “أولوية قصوى قبل أيام من الامتحانات”.