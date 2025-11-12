الأداء على الثروة ومنظومة "ليكوبا" لمتابعة الحسابات البنكية: قراءة نقدية لأستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي

في حوار مطوّل ضمن برنامج "Eco Mag" على إذاعة "إكسبريس أف أم"، قدّم الأستاذ الجامعي في الاقتصاد رضا الشكندالي قراءة تحليلية معمّقة لمشروع فرض الأداء على الثروة ومتابعة الحسابات البنكية الدورية، ضمن ما ورد في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، مبيّناً الإشكاليات الاقتصادية والعملية المرتبطة بهذا التوجه.



مفهوم الأداء على الثروة



تجارب الدول الأخرى



الانعكاسات على الاقتصاد التونسي



منظومة "ليكوبا" ومتابعة الحسابات البنكية



دعوة إلى إصلاح شامل



أوضح الشكندالي أن الأداء على الثروة هو، وتشمل الممتلكات العقارية، الأموال المودعة، الأسهم، الودائع، السيارات الفاخرة، وحتى الذهب والمجوهرات، وذلك عندما تتجاوز قيمة هذه الممتلكات حداً معيناً.وبيّن أن الهدف المعلن من هذا الأداء هو تحقيق العدالة الاجتماعية عبر إعادة توزيع الدخل والثروة، إلا أن التجارب العالمية – بحسب قوله –، بل وارتفاع كلفته مقارنة بالعائد المالي منه.استعرض الشكندالي تجارب عدد من الدول التي طبقت هذا النوع من الضرائب، على غرار، ملاحظاً أن المداخيل التي تحققها هذه الدول من الأداء على الثروةوأشار إلى أن دولاً كبرى مثلتراجعت عن هذا الإجراء وألغته كلياً أو جزئياً، معتبراً أن إصرار تونس على المضي في هذا الاتجاه بعد سنوات من فشل التجربة في أوروبا هوأكد الشكندالي أن تطبيق الأداء على الثروة في السياق التونسي قد تكون له، أهمها:التي تراجعت من 21% سنة 2010 إلى نحو 4.7% فقط سنة 2024.بسبب سحب الودائع وتحويل الأموال نحو الاقتصاد الموازي.، في ظل تركّز القروض على تمويل عجز الدولة.وضعف الثقة في النظام الجبائي.وأضاف أن هذا التوجه يتناقض مع شعار "الاعتماد على الذات" الذي ترفعه الدولة، إذ أن إضعاف التمويل الداخلي سيدفعها حتماً نحووزيادة التداين.وتطرّق الشكندالي إلى منظومةالتي تمكّن الدولة من متابعة الحسابات البنكية والمالية للمواطنين بشكل دوري ودقيق، قائلاً إن المنظومة في حدّ ذاتها قد تكون مفهومة في إطار الشفافية،وأوضح أن غياب العدالة الجبائية وارتفاع الضغط الضريبي في تونس يجعل المواطن والمستثمر، مما يدفعهما نحو التهرّب أو سحب أموالهم من البنوك.وختم الأستاذ رضا الشكندالي بالتأكيد على أن السياسات الجبائية في تونس، وأن قانون المالية لسنة 2026 جاء، مشدداً على أن الحل لا يكون في فرض ضرائب جديدة، بل في:لخلق النمو ومواطن الشغل.وقال إن تونس تحتاج إلى، لا يرهق المواطنين ولا ينفّر المستثمرين، مؤكداً أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق عبر الجباية وحدها بل عبر