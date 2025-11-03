Babnet   Latest update 11:14 Tunis

سيدي حسين: الإطاحة بعصابة خطيرة سلبت سيارات "تاكسي" تحت التهديد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 10:28 قراءة: 1 د, 0 ث
      
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة متكوّنة من ثلاثة أشخاص، تخصّصت في سلب سيارات الأجرة الفردية (التاكسي) تحت التهديد بالعنف والأسلحة البيضاء.

وكانت الأبحاث قد انطلقت إثر تعرّض عدد من سائقي سيارات الأجرة إلى عمليات سلب ليلاً، حيث عمد ثلاثة منحرفين إلى استدراج الضحايا بدعوى إيصالهم إلى جهة الجيارة بسيدي حسين، قبل أن يهددوهم بأسلحة بيضاء ويسلبوهم أموالهم ويحاولوا افتكاك سياراتهم.



وأفادت المعطيات الأمنية بأنّ أول عملية سلب وقعت على مستوى جهة العقبة – ديار بن محمود، حين حاول الجناة الاستيلاء على سيارة أحد سائقي التاكسي بعد تهديده بسكين، غير أنّ الأخير تمكّن من التصدي لهم واسترجاع سيارته رغم الاعتداء.

وفي الليلة نفسها، استهدف الجناة سائقاً آخر لسيارة أجرة، حيث سلبوه مبلغاً مالياً وحاولوا الاعتداء عليه بالعنف.

وعلى إثر ذلك، تحرّكت وحدات الشرطة العدلية بسيدي حسين مدعومة بدوريات النسيج الأمني، وتم في وقت وجيز التعرّف على هوية المظنون فيهم بعد عرض صورهم على المتضررين، خاصة بعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة التي وثّقت تحركاتهم.

وبتنفيذ مداهمات دقيقة، تمكّنت الوحدات الأمنية من محاصرة وإيقاف كامل أفراد العصابة، من بينهم شخص معروف بكنية "ولد الكمبة"، واعترف جميعهم بالأفعال المنسوبة إليهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمتهمين على ذمّة البحث لدى فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين، في انتظار إحالتهم على القضاء لمحاكمتهم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317782


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 نوفمبر 2025 | 12 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:17
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-18
24°-16
22°-15
25°-16
23°-17
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    