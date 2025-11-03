سيدي حسين: الإطاحة بعصابة خطيرة سلبت سيارات "تاكسي" تحت التهديد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة متكوّنة من ثلاثة أشخاص، تخصّصت في سلب سيارات الأجرة الفردية (التاكسي) تحت التهديد بالعنف والأسلحة البيضاء.



وكانت الأبحاث قد انطلقت إثر تعرّض عدد من سائقي سيارات الأجرة إلى عمليات سلب ليلاً، حيث عمد ثلاثة منحرفين إلى استدراج الضحايا بدعوى إيصالهم إلى جهة الجيارة بسيدي حسين، قبل أن يهددوهم بأسلحة بيضاء ويسلبوهم أموالهم ويحاولوا افتكاك سياراتهم.









وأفادت المعطيات الأمنية بأنّ أول عملية سلب وقعت على مستوى جهة العقبة – ديار بن محمود، حين حاول الجناة الاستيلاء على سيارة أحد سائقي التاكسي بعد تهديده بسكين، غير أنّ الأخير تمكّن من التصدي لهم واسترجاع سيارته رغم الاعتداء.



وفي الليلة نفسها، استهدف الجناة سائقاً آخر لسيارة أجرة، حيث سلبوه مبلغاً مالياً وحاولوا الاعتداء عليه بالعنف.



وعلى إثر ذلك، تحرّكت وحدات الشرطة العدلية بسيدي حسين مدعومة بدوريات النسيج الأمني، وتم في وقت وجيز التعرّف على هوية المظنون فيهم بعد عرض صورهم على المتضررين، خاصة بعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة التي وثّقت تحركاتهم.



وبتنفيذ مداهمات دقيقة، تمكّنت الوحدات الأمنية من محاصرة وإيقاف كامل أفراد العصابة، من بينهم شخص معروف بكنية "ولد الكمبة"، واعترف جميعهم بالأفعال المنسوبة إليهم.



