نيكي نيكول تكشف كواليس انفصالها عن لامين جمال

Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 10:10
      

خرجت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول عن صمتها لتوضّح أسباب انفصالها عن نجم برشلونة لامين جمال، بعد الجدل الواسع الذي أثارته أنباء عن خيانته لها.


وكان لامين جمال قد أعلن مؤخراً انفصاله عن نيكي نيكول، بعد بضعة أشهر فقط من ارتباطهما، وهي علاقة حظيت باهتمام واسع من وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية.


وفي تصريحات نقلها الصحفي الإسباني جوردي مارتين، أكدت نيكول أن علاقتهما انتهت رسمياً منذ مغادرتها برشلونة، موضحة أن الانفصال لم يكن مخططاً للإعلان عنه، لكنه أصبح أمراً واقعاً "بفعل الظروف التي فرضت ذلك".

وشدّدت الفنانة الأرجنتينية على أنها لا تحمل أي ضغينة تجاه لامين جمال، نافية بشكل قاطع شائعات الخيانة التي راجت مؤخراً، ومؤكدة أن تلك الاتهامات "لم تكن صحيحة يوماً".

وفي خطوة رمزية، حذفت نيكول (25 عاماً) جميع صورها المشتركة مع لامين جمال من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد الأخير بالمثل، إذ أزال كل الصور التي جمعته بها من صفحاته الرسمية.

يُذكر أن الثنائي كان قد بدأ علاقته خلال الصيف الماضي تزامناً مع عيد ميلاد لامين جمال، وظهرا معاً في موناكو وبرشلونة، كما شوهدت نيكول أكثر من مرة في تدريبات برشلونة، ما أكد حينها متانة العلاقة بينهما قبل أن تنتهي بهدوء.


