نيكي نيكول تكشف كواليس انفصالها عن لامين جمال

خرجت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول عن صمتها لتوضّح أسباب انفصالها عن نجم برشلونة لامين جمال، بعد الجدل الواسع الذي أثارته أنباء عن خيانته لها.





وكانقد أعلن مؤخراً انفصاله عن نيكي نيكول، بعد بضعة أشهر فقط من ارتباطهما، وهي علاقة حظيت باهتمام واسع من وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية.وفي تصريحات نقلها الصحفي الإسباني، أكدت نيكول أن علاقتهما، موضحة أن، لكنه أصبح أمراً واقعاً "بفعل الظروف التي فرضت ذلك".وشدّدت الفنانة الأرجنتينية على أنها، نافية بشكل قاطعالتي راجت مؤخراً، ومؤكدة أن تلك الاتهاماتوفي خطوة رمزية،من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد الأخير بالمثل، إذمن صفحاته الرسمية.يُذكر أن الثنائي كان قدتزامناً مع عيد ميلاد لامين جمال، وظهرا معاً في، كما شوهدت نيكول أكثر من مرة في تدريبات برشلونة، ما أكد حينها متانة العلاقة بينهما قبل أن تنتهي بهدوء.