منذر بن جاب الله يهاجم يوسف الزواوي: "عمرو ما يجي مدرب، كركرها على تونس الكل"

Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 09:15
      
هاجم اللاعب السابق منذر بن جاب الله المدرب السابق يوسف الزواوي قائلا انه كان من بين أسباب تحطيمه كرويا.
وأضاف في تصريح على قناة الجنوبية "الزواوي ظلمني كثيرا ولا اعتبره مدربا متابعا " لا يمكن ن يكون مدربا للمنتخب الوطني" "عمرو ما يجي مدرب، كركرها على تونس الكل".
وتابع " هو ضعيف الشخصية وجميع اللاعبين السابقين يعرفون ذلك".



