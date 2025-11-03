منذر بن جاب الله يهاجم يوسف الزواوي: "عمرو ما يجي مدرب، كركرها على تونس الكل"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6908655fbd4432.73576986_oepkijgfnmhql.jpg width=100 align=left border=0>

هاجم اللاعب السابق منذر بن جاب الله المدرب السابق يوسف الزواوي قائلا انه كان من بين أسباب تحطيمه كرويا.

وأضاف في تصريح على قناة الجنوبية "الزواوي ظلمني كثيرا ولا اعتبره مدربا متابعا " لا يمكن ن يكون مدربا للمنتخب الوطني" "عمرو ما يجي مدرب، كركرها على تونس الكل".

وتابع " هو ضعيف الشخصية وجميع اللاعبين السابقين يعرفون ذلك".





