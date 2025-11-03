Babnet   Latest update 09:45 Tunis

إقرار الحكم الابتدائي بسجن رضا شرف الدين 3 سنوات وتغريمه بـ72 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6769258faa4519.78336873_lehjnpokqifgm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 08:34 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أصدرت هيئة الدائرة الجناحية المختصّة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس حكماً يقضي بـ تأييد الحكم الابتدائي الصادر ضدّ رجل الأعمال والرئيس السابق للنجم الساحلي رضا شرف الدين، والقاضي بـ سجنه مدة 3 سنوات وتخطئته بمبلغ 72 مليون دينار.

وتعلّقت القضية بـ تكوين مكاسب مالية بالخارج دون الحصول على التراخيص القانونية من البنك المركزي التونسي، في مخالفة لأحكام القوانين المنظمة لتحويل الأموال والممتلكات إلى الخارج.



ويُذكر أنّ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يأتي تأكيداً للحكم الابتدائي الذي سبق أن أدان شرف الدين بالتهم المنسوبة إليه، بعد سلسلة من التحقيقات والاختبارات المالية التي أظهرت وجود تحويلات وممتلكات خارج البلاد دون ترخيص رسمي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317777


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 نوفمبر 2025 | 12 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:17
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-18
24°-16
22°-15
25°-16
23°-17
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    