إقرار الحكم الابتدائي بسجن رضا شرف الدين 3 سنوات وتغريمه بـ72 مليون دينار

أصدرت هيئة الدائرة الجناحية المختصّة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس حكماً يقضي بـ تأييد الحكم الابتدائي الصادر ضدّ رجل الأعمال والرئيس السابق للنجم الساحلي رضا شرف الدين، والقاضي بـ سجنه مدة 3 سنوات وتخطئته بمبلغ 72 مليون دينار.



وتعلّقت القضية بـ تكوين مكاسب مالية بالخارج دون الحصول على التراخيص القانونية من البنك المركزي التونسي، في مخالفة لأحكام القوانين المنظمة لتحويل الأموال والممتلكات إلى الخارج.









ويُذكر أنّ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يأتي تأكيداً للحكم الابتدائي الذي سبق أن أدان شرف الدين بالتهم المنسوبة إليه، بعد سلسلة من التحقيقات والاختبارات المالية التي أظهرت وجود تحويلات وممتلكات خارج البلاد دون ترخيص رسمي.

