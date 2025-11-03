أحمد الجزيري : الإضراب حقّ دستوري وليس هدفاً بحد ذاته… ونطالب فقط بالحوار وتطبيق القانون

في تصريح جديد ضمن فقرة "Arrière-Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، جدّد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، تمسّك النقابة بالإضراب المقرر في المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين، مؤكداً أنه وسيلة نضالية مشروعة وحق دستوري يهدف إلى استعادة كرامة العامل البنكي وإجبار الأطراف المعنية على العودة إلى طاولة الحوار.



لا تراجع دون مفاوضات



"نحن لم نغلق أبواب الحوار، بالعكس. بعثنا برقية تنبيه للإضراب حتى نوجّه رسالة واضحة: نريد التفاوض لا المواجهة."

"كنا نأمل أن يبادر محافظ البنك المركزي أو المجلس البنكي بفتح باب النقاش. لكن للأسف، لا أحد تحمّل مسؤوليته إلى حدّ هذه الساعة."

تنديد بالهرسلة ورفض للضغط على الأعوان



"العمل النقابي خط أحمر. لا نقبل أن يُهدَّد أي موظف لأنه مارس حقه الدستوري في الإضراب."

خدمات البنوك معلّقة والإضراب بنسبة مشاركة مرتفعة



دعوة جديدة إلى رئيس الجمهورية



"نطلب تدخّل رئيس الدولة كما فعل في ملفات اجتماعية أخرى. نحن لا نطلب امتيازات، بل فقط تطبيق القانون وفتح مفاوضات عادلة."

"الإضراب ليس هدفاً، بل وسيلة للدفاع عن كرامة الموظفين وعن القطاع البنكي كركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني. تونس فوق الجميع، ونحن مستعدون للحوار في أي لحظة."

قال الجزيري إن النقابة كانت تتمنى التوصّل إلى حلّ في الساعات الأخيرة قبل الإضراب، مشيراً إلى أنهاطالبةً منه، مؤكداً بأسف أنوأوضح أن الهدف من الإضراب ليس تعطيل المرفق المالي أو الإضرار بالمواطنين، قائلاً:وأضاف:ندّد الكاتب العام بما وصفه بـ"الهرسلة" التي تعرّض لها بعض الأعوان في البنوك بسبب قرار الإضراب، مؤكداً أن الجامعةلمنعهم من المشاركة، قائلاً:أكد الجزيري أن، وأنه من المنتظر أن تتجاوز نسبة المشاركة في الإضراب، موضحاً أن الاتحادات الجهوية في مختلف الولاياتوأضاف أن الإضراب يستمرّ من، مشدداً على أن الجامعة مستعدة لإنهائه فوروختم الجزيري مداخلته بدعوة مباشرة إلىللتدخل من أجل، قائلاً:مؤكداً في ختام حديثه: