Babnet   Latest update 14:16 Tunis

كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم – تركيبة المجموعات بعد سحب القرعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62c1c780c423a6.98236477_qgeijohfmpnkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 13:11 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أسفرت عملية سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرت ظهر اليوم الاثنين بمدينة جوهانسبورغ، عن مواجهات قوية ومتوازنة بين أبرز الأندية المشاركة من القارة الإفريقية.

وفيما يلي تركيبة المجموعات الأربع:



* المجموعة الأولى:
اتحاد العاصمة الجزائريدجوليبا باماكو الماليأولمبيك آسفي المغربيسان بيدرو الإيفواري

* المجموعة الثانية:
الوداد المغربيمانياما الكونغوليعزام يونايتد التنزانينيروبي يونايتد الكيني

* المجموعة الثالثة:
شباب بلوزداد الجزائريستيلنبوش الجنوب إفريقيأوتوهو الكونغوليسنيغادا بلاك ستارز التنزاني

* المجموعة الرابعة:
الزمالك المصريالمصري البورسعيديكايزر شيفز الجنوب إفريقيزيسكو يونايتد الزامبي

وستشهد مرحلة المجموعات صدامات عربية مثيرة بين أندية شمال إفريقيا، في وقت تتطلع فيه الفرق إلى بلوغ ربع النهائي والمضي قدماً نحو التتويج باللقب القاري.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317793


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 نوفمبر 2025 | 12 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:17
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet24°
23° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-18
23°-15
22°-15
25°-16
23°-17
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    