كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم – تركيبة المجموعات بعد سحب القرعة

أسفرت عملية سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرت ظهر اليوم الاثنين بمدينة جوهانسبورغ، عن مواجهات قوية ومتوازنة بين أبرز الأندية المشاركة من القارة الإفريقية.



وفيما يلي تركيبة المجموعات الأربع:









* المجموعة الأولى:

اتحاد العاصمة الجزائري – دجوليبا باماكو المالي – أولمبيك آسفي المغربي – سان بيدرو الإيفواري



* المجموعة الثانية:

الوداد المغربي – مانياما الكونغولي – عزام يونايتد التنزاني – نيروبي يونايتد الكيني



* المجموعة الثالثة:

شباب بلوزداد الجزائري – ستيلنبوش الجنوب إفريقي – أوتوهو الكونغولي – سنيغادا بلاك ستارز التنزاني



* المجموعة الرابعة:

الزمالك المصري – المصري البورسعيدي – كايزر شيفز الجنوب إفريقي – زيسكو يونايتد الزامبي



وستشهد مرحلة المجموعات صدامات عربية مثيرة بين أندية شمال إفريقيا، في وقت تتطلع فيه الفرق إلى بلوغ ربع النهائي والمضي قدماً نحو التتويج باللقب القاري.

