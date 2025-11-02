Babnet   Latest update 22:42 Tunis

جامعة التنس توضّح: التصويت ضدّ تنقيح النظام الأساسي تمّ من قبل الأندية وليس من إدارة الجامعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6907d0904329e7.42815399_ikqjnpogelmfh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 22:42
      
أصدرت الجامعة التونسية للتنس بيانًا توضيحيًا، اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، ردًّا على ما تمّ تداوله عبر بعض الإذاعات ومنصّات التواصل الاجتماعي بخصوص الجلسة العامة الخارقة للعادة الثالثة التي انعقدت يوم السبت 1 نوفمبر 2025 تحت عنوان "جامعة التنس تصوّت ضدّ تنقيح قانونها الانتخابي".

وجاء في البيان أنّ الجلسة العامة حضرها 30 ناديًا وجمعية، وناقشت مقترحًا لتعديل النظام الأساسي يقضي بإدراج شرط يمنع الترشّح على من تعرّض لعقوبة رياضية، وذلك تطبيقًا للقوانين المنظمة للنشاط الرياضي وتجسيمًا للنظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية.



وأكدت الجامعة أنّ سلطة التصويت على القوانين الداخلية وتعديلات النظام الأساسي تعود حصريًا إلى الجلسة العامة، المكوّنة من ممثلي الأندية المنخرطة فقط، مشيرة إلى أنّ العناوين المتداولة التي تفيد بأن “الجامعة” هي التي صوّتت ضدّ التنقيح غير دقيقة ومضلّلة، إذ إنّ القرار نتاج تصويت الأندية وليس قرارًا صادرًا عن إدارة الجامعة.

وكشفت الجامعة أنّ نتائج التصويت جاءت كما يلي:

* 16 ناديًا صوّتوا لفائدة إدراج التعديل،
* 11 ناديًا امتنعوا عن التصويت،
* 3 أندية صوّتوا ضدّ المقترح.

وبناءً على هذه النتائج، لم يتحصّل المقترح على الأغلبية المطلوبة للمصادقة عليه.


