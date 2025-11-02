Babnet   Latest update 19:44 Tunis

قطر الخيرية تحتفل باليوم العالمي للطفل في طبرقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e74e471604309.00982582_lfqphmogjneki.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 18:21
      
نظمت قطر الخيرية (مكتب تونس) تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للطفل وذلك في إطار النشاط الثقافي والاجتماعي للجمعية؛ تحت شعار "المبدعون الصغار" وذلك من 30 أكتوبر إلى غاية 2 نوفمبر 2025 باحدى نزل طبرقة وقد شارك في التظاهرة المتفوقون والمتميزون والموهوبون من الأطفال اليتامى مكفولي الجمعية بولاية جندوبة.

وقد أشرفت عائشة الأنصاري السكرتيرة الأولى بسفارة دولة قطر بتونس على افتتاح التظاهرة وتولت تكريم النجباء المتفوقين في الدراسة وتوشيح صدورهم بميداليات، كما كان لها لقاء مع المشاركين واستمعت إلى مشاغلهم.



وتخلل موكب الافتتاح فقرات تنشيطية متنوعة من الكورال والمسرح وقد شارك كل من مركز التربية الأمل لذوي الإعاقة بطبرقة ومدرسة الامتياز في حفل الافتتاح . كما تواصلت بقية فعاليات التظاهرة الى يوم الاحد 2 نوفمبر.


