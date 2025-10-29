وزيرة المالية تؤكد تراجع نسبة البطالة الي 15.3 وتحقيق نسبة نمو ب3.2 بالمائة في الثلاثي الثاني من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6901a5f88a05a7.47235210_fmopqjieklngh.jpg width=100 align=left border=0>

أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية والميزانية بكلّ من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصّصت لمتابعة تنفيذ ميزانية 2025، تسجيل الاقتصاد الوطني نسبة نمو بـ3,2% في الثلاثي الثاني من سنة 2025، مقابل تراجع نسبة البطالة إلى 15,3% خلال الفترة نفسها.



وأوضحت الوزيرة أنّ عائدات القطاع السياحي سجّلت زيادة بنحو 7% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بما يعكس تحسّنًا في المؤشرات القطاعية الداعمة للنشاط الاقتصادي.









كما أعلنت، نقلاً عن الإذاعة الوطنية، عن ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج بـ7,7% لتبلغ 6.992 مليون دينار، في حين شهد سعر صرف الدينار التونسي تحسّنًا أمام الدولار والأورو مقارنة بالثلاثي الثاني من 2024، وهو ما ساهم في تخفيف كلفة التوريد والتمويل.



وأشارت الخالدي إلى تحسّن الترقيم السيادي لتونس خلال سنة 2025 من قبل عدد من وكالات التصنيف، معتبرة أنّ هذا التطوّر يُعزّز ثقة الشركاء والمستثمرين ويُحسّن شروط النفاذ إلى التمويل.



وختمت الوزيرة بالتأكيد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المبرمجة ضمن قانون المالية، مع متابعة دقيقة لتقدّم المؤشرات الكلّية بما يضمن استدامة التوازنات ودعم ديناميكية النمو خلال ما تبقّى من السنة الجارية.

كما أعلنت، نقلاً عن الإذاعة الوطنية، عنلتبلغ، في حين شهدتحسّنًامقارنة بالثلاثي الثاني من 2024، وهو ما ساهم في تخفيف كلفة التوريد والتمويل.وأشارت الخالدي إلىخلال سنة 2025 من قبل عدد من وكالات التصنيف، معتبرة أنّ هذا التطوّر يُعزّز ثقة الشركاء والمستثمرين ويُحسّن شروط النفاذ إلى التمويل.وختمت الوزيرة بالتأكيد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المبرمجة ضمن قانون المالية، مع متابعة دقيقة لتقدّم المؤشرات الكلّية بما يضمنودعمخلال ما تبقّى من السنة الجارية.