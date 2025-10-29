Babnet   Latest update 06:41 Tunis

وزيرة المالية تؤكد تراجع نسبة البطالة الي 15.3 وتحقيق نسبة نمو ب3.2 بالمائة في الثلاثي الثاني من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6901a5f88a05a7.47235210_fmopqjieklngh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 06:37 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية والميزانية بكلّ من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصّصت لمتابعة تنفيذ ميزانية 2025، تسجيل الاقتصاد الوطني نسبة نمو بـ3,2% في الثلاثي الثاني من سنة 2025، مقابل تراجع نسبة البطالة إلى 15,3% خلال الفترة نفسها.

وأوضحت الوزيرة أنّ عائدات القطاع السياحي سجّلت زيادة بنحو 7% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بما يعكس تحسّنًا في المؤشرات القطاعية الداعمة للنشاط الاقتصادي.



كما أعلنت، نقلاً عن الإذاعة الوطنية، عن ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج بـ7,7% لتبلغ 6.992 مليون دينار، في حين شهد سعر صرف الدينار التونسي تحسّنًا أمام الدولار والأورو مقارنة بالثلاثي الثاني من 2024، وهو ما ساهم في تخفيف كلفة التوريد والتمويل.

وأشارت الخالدي إلى تحسّن الترقيم السيادي لتونس خلال سنة 2025 من قبل عدد من وكالات التصنيف، معتبرة أنّ هذا التطوّر يُعزّز ثقة الشركاء والمستثمرين ويُحسّن شروط النفاذ إلى التمويل.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المبرمجة ضمن قانون المالية، مع متابعة دقيقة لتقدّم المؤشرات الكلّية بما يضمن استدامة التوازنات ودعم ديناميكية النمو خلال ما تبقّى من السنة الجارية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317484


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أوكتوبر 2025 | 7 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:27
15:03
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet27°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-13
25°-19
26°-19
25°-18
25°-18
  • Avoirs en devises
    24957,6

  • (28/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41200 DT        1$ =2,93682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/10)   953,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    