باريس: تونسيون ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بتفكيك وحدات انتاج المجمع الكيميائي في قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff0b268c79d7.51868137_pfljhmqgkieno.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت ساحة الجمهورية بباريس، يوم الأحد، وقفة احتجاجية نظمها تونسيون مقيمون في فرنسا، وذلك تعبيرًا عن تضامنهم مع الحراك البيئي والاجتماعي الذي تشهده الجهة منذ فترة.



ورفع المحتجون شعارات تطالب بـالحق في هواء نقي وبيئة سليمة، مجددين الدعوة إلى تفكيك الوحدات الصناعية الملوِّثة التي يعتبرونها مصدر الخطر الرئيسي على صحة المواطنين والبيئة في قابس.









ويأتي هذا التحرك في وقت تتواصل فيه التحركات داخل تونس للمطالبة بإيجاد حلول جذرية للتلوث الصناعي، خاصة في ما يُعرف بـ"المنطقة الصناعية بقابس" التي توصف بأنها من أكثر المناطق تضررًا بيئيًا في البلاد. ويأتي هذا التحرك في وقت تتواصل فيه التحركات داخل تونس للمطالبة بإيجاد حلول جذرية للتلوث الصناعي، خاصة في ما يُعرف بـ"المنطقة الصناعية بقابس" التي توصف بأنها من أكثر المناطق تضررًا بيئيًا في البلاد.