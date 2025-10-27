قضية التآمر1: عميد المحامين يرفض المحاكمة عن بعد ويطالب بعلنية الجلسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff5f047e4f48.14835295_npefmlhiqkgoj.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت جلسة المحاكمة في ما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة 1" بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، بعض المشاحنات إثر رفض هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الحضور الإعلامي، إلى جانب اعتراض المحامين على آلية المحاكمة عن بعد.



وأفاد موفد إذاعة ديوان أف أم، سعيد الزواري، بأن عميد المحامين بوبكر بالثابت اعتبر أن ظروف المحاكمة طبيعية ولا تستوجب تغييب المتهمين عن الجلسة، مشددًا خلال افتتاح الجلسة على ضرورة حضور التغطية الإعلامية ضمانًا لحق المواطن في المعلومة.









وأوضح بالثابت أن كل الجلسات التي انعقدت بعد الثورة مباشرة كانت حضورية، رغم صعوبة إجرائها في أجواء اتسمت بـ الاحتقان الاجتماعي والسياسي، إضافة إلى هشاشة الوضع الأمني حينها.



وأكد تمسكه بعلنية الجلسات القادمة مع الحضور الإعلامي، مطالبًا بتأجيل الجلسة الحالية إلى حين نظر الدائرة القضائية في هذا الطلب.



يُذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في شهر أفريل الماضي أحكامًا سجنية في حق عدد من المتهمين في القضية، تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة.



وتعلقت التهم الموجهة للمحالين بارتكابهم جرائم من بينها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، إضافة إلى الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.

