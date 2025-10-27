تركيا: القضاء يستدعي رئيس بلدية إسطنبول للتحقيق معه بتهمة التجسس

فرانس 24 - تم استدعاء رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، الذي يقبع في السجن منذ مارس/آذار، للمثول أمام القضاء الأحد في إطار تحقيق جديد يواجهه بتهمة التجسس. وتجمع نحو ألف متظاهر أمام مبنى المحكمة تعبيرا عن دعمهم له، بحسب ما أفاد به مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية.



ويستهدف التحقيق الجديد إمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافس محتمل للرئيس رجب طيب إردوغان، وذلك بعد أن برأته محكمة إسطنبول يوم الجمعة الماضي من قضية تتعلق بتهم التلاعب بمناقصة أجريت عام 2015 حين كان يشغل منصب رئيس بلدية بيليك دوزو، إحدى مناطق إسطنبول.



ولا يزال إمام أوغلو يواجه عدة دعاوى قضائية تعيقه في الوقت الحالي عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2028 عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية.ووصل رئيس بلدية إسطنبول إلى قصر تشاغلايان العدلي في ساعات الصباح، ولم يخضع لأي استجواب بعد مرور خمس ساعات، وفقا لتقارير صحفية محلية.كما استدعي مدير حملته الانتخابية في عامي 2019 و2024، نجاتي أوزكان، ورئيس تحرير قناة "تيلي 1" المعارضة، مردان يانارداغ، للمثول أمام المحكمة في إطار التحقيق ذاته حول التجسس، والذي فتحه مكتب المدعي العام في إسطنبول.وتم اعتقال يانارداغ يوم الجمعة، كما سيطرت السلطات التركية على القناة التلفزيونية في اليوم نفسه.وتوجه زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، للمتظاهرين المحتشدين خارج المحكمة بقوله عن إمام أوغلو: "وصفوه باللص، ولم يجدِ ذلك نفعا. اتهموه بالفساد، ولم يجدِ ذلك نفعا. اتهموه بدعم الإرهاب، ولم يجدِ ذلك نفعا".وأكمل حديثه أمام الحشد الذي رفع الشعارات ولوح بالأعلام في ظل وجود شرطة مكافحة الشغب قائلا: "والآن، لجأوا أخيرا لوصفه بالجاسوس. يا للعار!".وأضاف: "من العار أن يمنعوا بث المحطة التلفزيونية (...) لن نتخلى عن مردان يانارداغ وطاقم تيلي 1. لن ينجحوا في إسكات الصحافة الحرة".أما علي صقلي (50 عاما)، أحد مؤيدي حزب الشعب الجمهوري، فقال: "ما يجري ليس تحقيقا عاديا. لقد فتحوا تحقيق التجسس كذريعة لأنهم لم يعثروا على أي شيء آخر".وتابع: "يهدفون من وراء ذلك إلى ترهيبنا وإرهاقنا".