تأجيل محاكمة مهدي بن غربية وأحمد العماري في قضية ذات صبغة إرهابية إلى ديسمبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66b4dd611ea7a6.57740405_enljmkqfighop.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 18:45
      
أجلت أمس الجمعة 24 أكتوبر 2025 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية المرفوعة ضد الوزير الأسبق ورجل الأعمال مهدي بن غربية والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري إلى جلسة ديسمبر المقبل، وذلك في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهما على الدائرة الجنائية.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة مهدي بن غربية وأحمد العماري على الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.



ويُذكر أنّ الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب كانت قد أفرجت سابقًا عن أحمد العماري وقررت إبقاءه بحالة سراح على ذمة القضية، بينما تواصل محاكمة مهدي بن غربية وهو في حالة إيقاف.

وقد تمت إجراءات الجلسة عن بُعد، حيث تم جلب مهدي بن غربية إلى الغرفة المخصصة للمحاكمة بالسجن المدني بالمرناقية.


