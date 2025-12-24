كأس افريقيا للأمم: فوز بوركينا فاسو على غينيا الاستيوائية 2 - 1
فاز منتخب بوركينا فاسو على غينيا الاستيوائية بنتيجة 2 - 1 لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة افريقيا للأمم لكرة القدم الجارية بالمغرب.
وبادر منتخب غينيا الاستيوائية بالتهديف في الدقيقة 86 عن طريق مارفين أنيبوه، قبل أن يعود منتخب بوركينا فاسو من بعيد بإحرازه هدفين حملا توقيع جورجي مينونغو في الدقيقة 90+5 وادموند تابسوبا في الدقيقة 90 ز8.
وبادر منتخب غينيا الاستيوائية بالتهديف في الدقيقة 86 عن طريق مارفين أنيبوه، قبل أن يعود منتخب بوركينا فاسو من بعيد بإحرازه هدفين حملا توقيع جورجي مينونغو في الدقيقة 90+5 وادموند تابسوبا في الدقيقة 90 ز8.
وتستكمل اليوم مباريات المجموعة الخامسة بلقاء الجزائر والسودان.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320776