ترامب يعلن عن رغبته في لقاء رئيس كوريا الشمالية خلال جولته إلى آسيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fc5fc5c0ecf9.18368358_eqklhjpgiofnm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 06:06 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في لقاء رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال جولته المقررة إلى آسيا.



وأفادت وسائل إعلام أمريكية مؤخرا بأن مسؤولين في إدارة ترامب ناقشوا سرا إمكانية تنظيم لقاء جديد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.


وقال مسؤول في البيت الأبيض الشهر الماضي إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال منفتحا على الحوار مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "دون شروط مسبقة".

بدوره، أعرب كيم في تصريحات سابقة عن انفتاحه على استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة إذا تخلت واشنطن عن مطلبها بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إدارة ترامب أنها لا تضع "أي شروط مسبقة" لاستئناف الحوار بين ترامب وكيم.

وخلال قمة البيت الأبيض مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ في أوت، أعرب ترامب عن أمله في لقاء كيم هذا العام، مما عزز التكهنات بإمكانية سعيه لاستئناف الحوار مع كيم خلال زيارته لكوريا للمشاركة في قمة أبيك المقرر عقدها في مدينة غيونغجو جنوب شرق البلاد في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

يذكر أن آخر اجتماع بين ترامب وكيم عقد عام 2019 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.


