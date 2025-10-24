Babnet   Latest update 22:13 Tunis

"التاريخ يأخذ حقه ولو بعد حين... تدوينة طارق عمران تربط بين القذافي وسقوط ساركوزي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fbddf8b19de8.45593718_lipmqnegkfohj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 21:12 قراءة: 1 د, 12 ث
      
استعاد المدوّن طارق عمران، في تدوينة، أسطورة الشاعر الجاهلي الشنفرى الأزدي الذي أقسم أن يثأر لوالده بقتل مئة رجل من قبيلة أعدائه، فقتل 99 منهم قبل أن يُقتل، ثم تحقق وعده بعد موته حين تسبب هيكل جمجمته في مقتل فارس من تلك القبيلة، ليتم بذلك ما عاهد عليه نفسه.

وقال عمران إن هذه القصة التاريخية أعادته إلى المشهد السياسي الراهن بعد الحكم الصادر بالسجن ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في قضية تمويل حملته الانتخابية من قبل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.



وأضاف أن القذافي، الذي ضخّ أموالًا من خزينة الدولة الليبية لدعم ساركوزي وتمكينه من الوصول إلى قصر الإليزيه، تعرّض في المقابل لما وصفه بـ"الغدر السياسي والعسكري"، حيث شارك ساركوزي في عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي انتهت بإسقاط النظام الليبي سنة 2011 ومقتل القذافي بطريقة مأساوية.

وأشار عمران إلى أن ما لم يتحقق في حياة القذافي، تحقق بعد وفاته بـ 14 سنة كاملة، حيث أصدرت محكمة فرنسية حكمًا نافذًا بالسجن ضد ساركوزي في ملف تمويل حملته الانتخابية من أموال ليبية، في واحدة من أبرز القضايا التي هزّت صورة الرئيس الفرنسي الأسبق وأعادت فتح ملف العلاقة المثيرة للجدل بين باريس وطرابلس.

واختتم المدون تدوينته بالإشارة إلى أن ما حدث يشبه النهاية الرمزية لقصة الشنفرى، قائلا إن "التاريخ وإن تأخر، لا ينسى الثأر"، في إشارة إلى أن ما اعتبره ظلما أو نكران جميل من ساركوزي للقذافي عاد ليطارده بعد سنوات طويلة، لكن هذه المرة بأحكام قضائية لا يمكن التنصل منها.


