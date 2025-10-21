عبد الجليل الهاني: بعض النواب يطالبون بإسقاط الحكومة لعدم الإيفاء بتعهداتها

استضاف برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، صباح اليوم، عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، في حوار شامل تطرق إلى مستجدات الساحة السياسية وتفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى الجدل الدائر حول أداء الحكومة والتوجهات الاقتصادية المقبلة.



جدل داخل البرلمان حول أداء الحكومة وإمكانية سحب الثقة



"هناك نواب يدفعون في اتجاه مساءلة الحكومة وربما سحب الثقة منها، بحجّة أنها لم تفِ بوعودها ولم تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع. هذا إجراء دستوري لكنه يحتاج أغلبية وازنة تصل إلى ثلثي أعضاء المجلسين، وهو أمر صعب سياسياً ولكنه قائم من حيث المبدأ."

قابس: أزمة بيئية تتحول إلى ملف وطني



"الوضع البيئي في قابس أصبح خطيراً ومهدداً للحياة. المستشفيات تستقبل حالات اختناق يومية. ما نحتاجه ليس الوعود بل قرارات تنفيذية عاجلة تبدأ بإصلاح المجمع الكيميائي ومراقبة الانبعاثات السامة."

مشروع قانون المالية 2026: هل هناك ضرائب جديدة؟



البعد الاجتماعي: الدولة تتجه نحو توسيع الدعم للفئات الهشة



تشجيع الاستثمار والتنمية الجهوية



عجز قياسي في الميزانية وتمويل عبر البنك المركزي



"هذا الخيار يُعتبر استثنائياً ويجب أن يُضبط بشروط واضحة حتى لا يؤدي إلى تضخم مرتفع أو انهيار القدرة الشرائية."

مسألة الأجور والترفيع في الحد الأدنى



في بداية الحوار، علّق الهاني على الجلسة البرلمانية الأخيرة التي شهدت دعوات من بعض النواب للتقدّم بلائحة لوم ضد الحكومة، قائلاً:وأضاف أن غياب رئيسة الحكومة عن جلسة المساءلة البيئية حول وضع قابس، رغم الدعوة الرسمية، فُهم على أنه، ما أثار استياء النواب واعتُبر مؤشراً على ضعف التواصل المؤسسي.أعلن الهاني تضامنه الكامل مع أهالي قابس، مؤكداً أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل:وانتقد إرسال وزراء لا علاقة لهم بالملف (الصحة والتجهيز) عوض وزيرة الصناعة والبيئة، معتبراً ذلك "دليلاً على ارتباك حكومي في معالجة الأزمة".طمأن الهاني المواطنين بأن مشروع الميزانية لا يتضمن، باستثناء تعديل يتعلق بـ"الضريبة على الثروة":* من* ترتفع إلىوأكد أن الهدف من الإجراء هو تعزيز العدالة الجبائية دون المساس بالطبقات الوسطى والضعيفة.كشف الهاني عن إجراءات اجتماعية بارزة، من بينها:* منحة شهرية بقيمة* إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بتمويل من التأمين على حوادث المرور* خطوط تمويل بدون فوائد لبعث المشاريع الصغرى* التزام الدولة بالتكفّل بالتغطية الاجتماعية للمنتدبين من أصحاب الشهائد العليا في القطاع الخاص لمدة تصل إلى خمس سنوات بشكل تدريجي (100% السنة الأولى)أوضح رئيس لجنة المالية أن مشروع القانون خصّص:خط تمويل للمناطق الأقل نمواًلدعم الفلاحين الصغار* تكفّل الدولة بنسبةعلى القروض الاستثمارية بداية من جانفي 2026، للتشجيع على الاستثمار الخاص وتحريك الاقتصاد.أشار الهاني إلى أن عجز الميزانية للسنة القادمة يبلغ، وهو مستوى غير مسبوق، وسيتم تمويل جزء مهم منه عبرتضمّن مشروع القانون فصلاً موجهاً للسنوات الثلاث القادمة (2026 – 2027 – 2028) ينص على الترفيع في الأجر الأدنى في القطاعين العام والخاص، وعلى جرايات المتقاعدين. واعتبر الهاني إدراج هذا الفصل داخل قانون المالية "مسألة غير معتادة دستورياً"، مشيراً إلى أن التفاصيل النهائية ستُحدد عبر التفاوض بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية.