يوم غضب في قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f0b3518bd686.65858939_jqomngkihfpel.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 09:55
      
ينفّذ أهالي ولاية قابس اليوم الخميس 16 أكتوبر، "يوم غضب جهوي"، بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بقابس وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجهة.

ونددت النائبة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بقابس، رفيعة جرادي، في مداخلة لها على إذاعة "الجوهرة أف أم"، بما وصفته بـ"التعاطي الأمني العنيف" مع المسيرة السلمية التي نفذها أهالي الجهة يوم أمس.



وأضافت أن الأوضاع تطورت إلى حالة من الكرّ والفرّ بين المتظاهرين والأمنيين، داعية في السياق نفسه رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التدخل العاجل، والقيام بزيارة ميدانية إلى قابس للاستماع إلى مشاغل الأهالي واقتراحاتهم.

وأوضحت جرادي أنه من غير المعقول أن يتواصل الوضع البيئي الكارثي الذي تعيشه الجهة، في ظل غياب حلول عاجلة، على غرار الإيقاف الفوري للإنتاج بوحدات المجمع الكيميائي.


الخميس 16 أوكتوبر 2025 | 24 ربيع الثاني 1447
