منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ربع ثالث مضطرب اجتماعيًا وتفاقم لظواهر العنف والانتحار

كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره الصادر حول الربع الثالث من سنة 2025 (جويلية – أوت – سبتمبر)، عن تضاعف نسق الحراك الاجتماعي مقارنة بالسنوات الماضية، مسجلًا 1316 تحركًا مقابل 752 تحركًا خلال الفترة نفسها من سنة 2024 و680 في 2023، ما يعكس، وفق المنتدى، تواصل حالة الاحتقان الاجتماعي واتساع الفجوة بين الوعود الرسمية والواقع المعيشي.



وأوضح التقرير أنّ مؤشرات التوتر الاجتماعي تصاعدت بشكل ملحوظ مع بداية السنة الدراسية وبروز التحديات الاقتصادية والمعيشية، رغم اعتماد السلطة على خطابات السيادة الشعبية ومكافحة الفساد لتهدئة الشارع.



انخراط واسع في التحركات التضامنية مع أسطول الصمود



تواصل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية



تفاقم الهشاشة الاقتصادية والبطالة



العنف والانتحار: مؤشرات مقلقة



المنتدى يدعو إلى معالجة جذرية



تميّز شهر سبتمبر بمشاركة، الذي ضمّانطلقت منوقد شهدت مختلفواسعة تنديدًا بـ“جرائم الإبادة في غزة” ومطالبة برفع الحصار عن القطاع.وتواصلت هذه التحركات بعدتمّ إطلاق سراحهم تباعًا مطلع أكتوبر 2025.وأشار المنتدى إلى أنّ، وأنّيتّسم بـ“تضييق الحريات وتوظيف القوانين لأغراض قمعية”، من ذلكالذي أصبح، وفق التقرير، “العنوان الأبرز لتكميم الأفواه”.وأضاف أنبات من، في ظلّوسجّل التقرير أنّشكّلتمن مجموع التحركات خلال الربع الثالث، وتعلّقت أساسًا بـ:كما مثّلتمن مجموع الحراك، نصفها، والنصف الآخرسجّل المنتدى خلال الربع الثالث، توزعت بالتساوي على الأشهر الثلاثة، وشملتوتركّزت هذه الحالات أساسًا في، و، فيما سُجلت حالات متفرقة فيوأشار التقرير إلى أنّهم، باعتباره “صورة من صور الاحتجاج الصامت” على التهميش واليأس.أما، فقد وصفه التقرير بأنه “في تصاعد خطير”، إذ شمل، مع تركّز خاص فيوتنوّعت أشكاله بين، إضافة إلىكما رُصدت، ما يعكس، بحسب التقرير،وفي ختام تقريره، دعاإلى:بدل المقاربة الأمنية؛بما يضمنتعيد الثقة بين المواطن والدولة وتحدّ من تفاقم مظاهر العنف واليأس.