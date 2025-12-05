Babnet   Latest update 12:47 Tunis

الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تقرّر إضرابا عاما يوم 21 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66322302d456d1.86612265_lfhjqmngekopi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Decembre 2025 - 12:47 قراءة: 0 د, 50 ث
      
قرّرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، التي اجتمعت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد، تحديد يوم الأربعاء 21 جانفي 2026 موعدا لتنفيذ الإضراب العام .

ويأتي هذا القرار من الهيئة الإدارية، ثالث أعلى سلطة قرار داخل الاتحاد، تنفيذا للقرار المتخذ في شهر سبتمبر 2024 من قبل المجلس الوطني للاتحاد، ثاني أعلى سلطة قرار، والقاضي بإعلان مبدأ الإضراب العام.



وكان الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، قد أكّد في تصريح للصحفيين أمس الخميس، على هامش المسيرة التي نظمها الاتحاد بمناسبة إحياء الذكرى 73 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، أن اجتماع الهيئة الإدارية اليوم الجمعة سيكون حاسما في تجسيم قرار المجلس الوطني للاتحاد.

وجدّد نور الدين الطبوبي تأكيده انفتاح الاتحاد على الحوار مع الحكومة، لكنه شدد في المقابل على أنّ المنظمة "لن تتراجع عن الدفاع عن الحق النقابي والمفاوضات الاجتماعية والمكاسب الوطنية".

كما انتقد ما اعتبره غلقا لباب الحوار والمفاوضات الاجتماعية، ولاسيما بعد إقرار الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص من قبل الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2026، دون إجراء مفاوضات اجتماعية بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والحكومة.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319754


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 ديسمبر 2025 | 14 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:17
05:45
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet15°
15° Babnet
الــرياح:
9.26 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-11
17°-12
20°-13
20°-14
20°-13
  • Avoirs en devises
    24651,1

  • (04/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,93836 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/12)   725,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :