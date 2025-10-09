منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ارتفاع التحركات الاحتجاجية خلال الاشهر الثلاثة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c3dc533519005.50078724_epqknolmfgjhi.jpg width=100 align=left border=0>

كشف المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن ارتفاع ملحوظ في وتيرة التحركات الاجتماعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية (جويلية، أوت، سبتمبر 2025)، إذ بلغ عددها 1316 تحركا احتجاجيا مقابل 752 تحركا فقط خلال نفس الفترة من سنة 2024.



وأوضح التقرير، الصادر اليوم الخميس، أن شهر سبتمبر الماضي مثّل ذروة الحراك الاجتماعي، تزامنًا مع بداية الخريف وانطلاق السنة الدراسية، حيث تم تسجيل 635 تحركًا احتجاجيًا، في حين شهد شهر أوت 323 تحركًا، وشهر جويلية 357 تحركًا.

