في كاس افريقيا لكرة السلة 3x3 : المنتتخب التونسي كبريات ينتصر على اوغندا 20-16

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Decembre 2025 - 13:54
      
استهل المنتخب التونسي لكرة السلّة كبريات مشاركته في كاس افريقيا لكرة السلة 3x3 التي ستقام بعاصمة مدغشقر انتاناناريفو من 5 الى 7 ديسمبر الجاري بالانتصار على منتخب مدغشقر بنتيجة 20-16 اليوم الجمعة لحساب الجولة الاولى من المجموعة الاولى.
وخلال المجموعة ذاتها، فاز المنتخب المصري على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية 21-7، في حين كان منتخب مدغشقر معفى خلال هذه الجولة الافتتاحية.
ويلاقي المنتخب التونسي الذي يتألف من الرباعي هدى الحمروني ورباب العبيدي وعبير الجديدي وهبة الله بن رحومة، في وقت لاحق من اليوم نظيره الكونغولي انطلاقا من الساعة 18.50 مساء بتوقيت تونس.

وتستأنف لاعبات المدرب الوطني خليل مقطوف البطولة في يومها الثاني غدا السبت وفق البرنامج التالي (بتوقيت تونس):

تونس - مصر (11.15)
تونس - مدغشقر (16.25)
ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة (مجموعتان تتألف كل منهما من خمسة منتخبات) الى الدور نصف النهائي.
يشار الى ان تونس تشارك في البطولة بمنتخبي الاكابر والكبريات.
ويخوض منتخب الاكابر، الذي يتألف من الرباعي يوسف الضيف واسكندر بالراشد ووسام الكيسي وكريم بن عمر، منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أوغندا ومصر وفق البرنامج التالي:
الجمعة 5 ديسمبر 2025 (بتوقيت تونس):
تونس - أوغندا (13:25)
تونس - مصر (16:25)
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة (اربع مجموعات تتألف كل منها من ثلاثة منتخبات) الى الدور ربع النهائي.
ر - طارق
 


