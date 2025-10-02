سيدي حسين: حملات أمنية مكثفة بمحيط المؤسسات التربوية وإيقاف عشرات العناصر الإجرامية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين وأعوانها، خلال حملات أمنية واسعة بمحيط المؤسسات التربوية بالجهة، من الإطاحة بعدة عناصر إجرامية خطيرة محل تفتيش لدى هياكل قضائية وأمنية، كانوا قد روعوا التلاميذ بعمليات سلب وسرقة وافتكاك هواتف وأموال وأغراض تحت التهديد بأسلحة بيضاء.



كما أسفرت الحملة عن إيقاف حوالي 30 مروّج مخدرات، تم ضبطهم في حالة تلبّس وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة كانوا بصدد ترويجها للتلاميذ.

