متابعة – مستجدات قضية محاولة إرشاء حارس جندوبة الرياضية

تفاصيل العملية



أكد الأستاذ، المحامي والناطق الرسمي باسم، أن التحقيقات كشفت مستجدات جديدة، موضحًا أناستأنفت قرار الإفراج عن الوسيط، وأصدرت في شأنهوأضاف أن هذا القرار مستقل عن مسار التحقيق المتعلق برئيس مستقبل القصرين، حيث تبقى القضية بين يديالذي سيحدد المسؤوليات بدقة بعد استكمال الأبحاث.العبيدي أوضح أن الحارس المستهدف قد أدلى بإفاداته منذ البداية، مؤكدًا أنه تعرض لمحاولة إغراء مالي من قبل وسيط رياضي عُثر بحوزته على. وقد تم نصب كمين له بتنسيق مع السلطات الأمنية، وتمت العملية بالصوت والصورة، حيث تم ضبطه في حالة تلبس واعترف بما نُسب إليه.