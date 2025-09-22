متابعة – مستجدات قضية محاولة إرشاء حارس جندوبة الرياضية
خُصّصت فقرة متابعة من برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، اليوم الإثنين، لمتابعة تطورات ملف محاولة إرشاء حارس جندوبة الرياضية قبل المباراة الافتتاحية ضد مستقبل القصرين في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
تصريح الأستاذ لطيف عبيدي
تصريح الأستاذ لطيف عبيدي
أكد الأستاذ لطيف عبيدي، المحامي والناطق الرسمي باسم جمعية جندوبة الرياضية، أن التحقيقات كشفت مستجدات جديدة، موضحًا أن النيابة العمومية استأنفت قرار الإفراج عن الوسيط، وأصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.
وأضاف أن هذا القرار مستقل عن مسار التحقيق المتعلق برئيس مستقبل القصرين، حيث تبقى القضية بين يدي قاضي التحقيق الذي سيحدد المسؤوليات بدقة بعد استكمال الأبحاث.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315243