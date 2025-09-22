Babnet   Latest update 10:03 Tunis

متابعة – مستجدات قضية محاولة إرشاء حارس جندوبة الرياضية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cba88d021a93.57282757_poqjemghilkfn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 09:21
      
خُصّصت فقرة متابعة من برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، اليوم الإثنين، لمتابعة تطورات ملف محاولة إرشاء حارس جندوبة الرياضية قبل المباراة الافتتاحية ضد مستقبل القصرين في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
أكد الأستاذ لطيف عبيدي، المحامي والناطق الرسمي باسم جمعية جندوبة الرياضية، أن التحقيقات كشفت مستجدات جديدة، موضحًا أن النيابة العمومية استأنفت قرار الإفراج عن الوسيط، وأصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.


وأضاف أن هذا القرار مستقل عن مسار التحقيق المتعلق برئيس مستقبل القصرين، حيث تبقى القضية بين يدي قاضي التحقيق الذي سيحدد المسؤوليات بدقة بعد استكمال الأبحاث.

تفاصيل العملية

العبيدي أوضح أن الحارس المستهدف قد أدلى بإفاداته منذ البداية، مؤكدًا أنه تعرض لمحاولة إغراء مالي من قبل وسيط رياضي عُثر بحوزته على صك بنكي باسم جمعية مستقبل القصرين. وقد تم نصب كمين له بتنسيق مع السلطات الأمنية، وتمت العملية بالصوت والصورة، حيث تم ضبطه في حالة تلبس واعترف بما نُسب إليه.


