مُلكة المُدير: الصيدليات لم تعد قادرة على انتظار مستحقاتها… وتعليق التكفل بالأمراض العادية ينطلق في أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/688087bde5b832.80922849_klnjhoipfmgeq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Septembre 2025 - 07:40
      
خصص برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، ضمن فقرة Arrière Plan من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، حيزًا للحديث عن قرار الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة القاضي بـ إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع للأمراض العادية بداية من 1 أكتوبر 2025.
وفي تصريح للبرنامج، أوضحت ملكة المدير، نائب رئيس النقابة، أنّ القرار جاء بعد محاولات متكررة للحوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) دون نتيجة، حيث لم يتم احترام آجال الخلاص التعاقدية. وقالت:

"كنا نتحدث في البداية عن خلاص في ظرف 14 يومًا حسب اتفاقية 2019، ثمّ 60 يومًا وفق ملحق 2024، لكننا وصلنا اليوم إلى 180 يومًا… نصف عام ينتظر فيه الصيدلي مستحقاته."


وبيّنت أن الصيدليات وجدت نفسها مضطرة إلى تمويل المنظومة من مواردها الخاصة ومن القروض البنكية لتوفير الأدوية للمواطنين، معتبرة أن الوضع بات يهدّد ديمومة المهنة واستمرارية المرفق الدوائي خاصة في المناطق الداخلية.

وأكدت أن قرار تعليق التكفل يشمل فقط الأمراض العادية (العلاجات القصيرة المدى)، فيما ستتواصل تغطية الأمراض المزمنة والثقيلة حفاظًا على الفئات الهشة. وأضافت:
"نحن مستعدون للتراجع عن القرار في حال وُجد حوار جدي وحلول مستدامة تحفظ كرامة الصيدلي وحق المواطن في العلاج."

وختمت بالتأكيد على أنّ النقابة ستعقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم 25 أكتوبر 2025 لاتخاذ قرارات إضافية، محذّرة من أنّ الأزمة الحالية تتطلب تدخلًا عاجلًا من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية لإيجاد مخرج يحمي المنظومة الصحية ويجنب المواطن تبعات الخلاف.


