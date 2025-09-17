مُلكة المُدير: الصيدليات لم تعد قادرة على انتظار مستحقاتها… وتعليق التكفل بالأمراض العادية ينطلق في أكتوبر

خصص برنامجعلى إذاعة الجوهرة، ضمن فقرةمن تقديم، حيزًا للحديث عن قرار الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة القاضي بـوفي تصريح للبرنامج، أوضحت، أنّ القرار جاء بعد محاولات متكررة للحوار معدون نتيجة، حيث لم يتم احترام آجال الخلاص التعاقدية. وقالت:

"كنا نتحدث في البداية عن خلاص في ظرف 14 يومًا حسب اتفاقية 2019، ثمّ 60 يومًا وفق ملحق 2024، لكننا وصلنا اليوم إلى 180 يومًا… نصف عام ينتظر فيه الصيدلي مستحقاته."

"نحن مستعدون للتراجع عن القرار في حال وُجد حوار جدي وحلول مستدامة تحفظ كرامة الصيدلي وحق المواطن في العلاج."

وبيّنت أن الصيدليات وجدت نفسها مضطرة إلى تمويل المنظومة من مواردها الخاصة ومن القروض البنكية لتوفير الأدوية للمواطنين، معتبرة أن الوضع بات يهدّد ديمومة المهنة واستمرارية المرفق الدوائي خاصة في المناطق الداخلية.وأكدت أن قرار تعليق التكفل يشمل فقط(العلاجات القصيرة المدى)، فيما ستتواصل تغطيةحفاظًا على الفئات الهشة. وأضافت:وختمت بالتأكيد على أنّ النقابة ستعقدلاتخاذ قرارات إضافية، محذّرة من أنّ الأزمة الحالية تتطلب تدخلًا عاجلًا من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية لإيجاد مخرج يحمي المنظومة الصحية ويجنب المواطن تبعات الخلاف.