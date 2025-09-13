انطلاق أولى سفن أسطول الصمود العالمي من ميناء 'مارينا' بنزرت

غادرت ظهر اليوم السبت أوّل سفينة من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، وهي سفينة مارينات بقيادة ربّان تونسي، ميناء "مارينا" ببنزرت، وفق ما أفاد به مراسل ااعة ديوان أف أم.



وتقلّ السفينة على متنها 5 ركاب (أتراك وإسبان) إلى جانب الربّان التونسي، على أن تغادر بقية السفن تباعًا بعد استيفاء كل واحدة للإجراءات المستوجبة.



ومن المنتظر أن ينطلق الأسطول بكامل مكوناته اليوم السبت من تونس في اتجاه غزة، حيث بدأت الإجراءات الديوانية والحدودية لتسوية وضعيات المشاركين وختم جوازاتهم ووثائقهم، بحسب ما صرّح به، عضو هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي.وكان، عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي، أكد في ندوة صحفية بميناءأمس، أنّ جميع سفن الأسطول وعددهاأصبحت جاهزة للإبحار، مشدداً على أنّ الإرادة الجماعية تتجه نحو الانطلاق نحو القطاع المحاصر برّاً وبحراً وجوّاً منذ سنوات.من جهته، أوضح، عضو الهيئة ذاتها، أنّ على متن الأسطولمن بينهم أطباء، ممثلون وصحفيون، إلى جانب مشاركين من دول عربية على غرار. وأضاف أنّ السفن ستتجمع فيقبل التوجّه جماعياً إلى غزة، بالتنسيق مع السفن القادمة من