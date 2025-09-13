Babnet   Latest update 18:17 Tunis

انطلاق أولى سفن أسطول الصمود العالمي من ميناء 'مارينا' بنزرت

Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 17:05 قراءة: 1 د, 0 ث
      
غادرت ظهر اليوم السبت أوّل سفينة من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، وهي سفينة مارينات بقيادة ربّان تونسي، ميناء "مارينا" ببنزرت، وفق ما أفاد به مراسل ااعة ديوان أف أم.

وتقلّ السفينة على متنها 5 ركاب (أتراك وإسبان) إلى جانب الربّان التونسي، على أن تغادر بقية السفن تباعًا بعد استيفاء كل واحدة للإجراءات المستوجبة.



ومن المنتظر أن ينطلق الأسطول بكامل مكوناته اليوم السبت من تونس في اتجاه غزة، حيث بدأت الإجراءات الديوانية والحدودية لتسوية وضعيات المشاركين وختم جوازاتهم ووثائقهم، بحسب ما صرّح به خالد بوجمعة، عضو هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي.



وكان غسان الهنشيري، عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي، أكد في ندوة صحفية بميناء سيدي بوسعيد أمس، أنّ جميع سفن الأسطول وعددها 23 سفينة أصبحت جاهزة للإبحار، مشدداً على أنّ الإرادة الجماعية تتجه نحو الانطلاق نحو القطاع المحاصر برّاً وبحراً وجوّاً منذ سنوات.

من جهته، أوضح نبيل الشنوفي، عضو الهيئة ذاتها، أنّ على متن الأسطول 71 تونسياً من بينهم أطباء، ممثلون وصحفيون، إلى جانب مشاركين من دول عربية على غرار ليبيا، الجزائر، المغرب، الكويت والبحرين. وأضاف أنّ السفن ستتجمع في ميناء بنزرت قبل التوجّه جماعياً إلى غزة، بالتنسيق مع السفن القادمة من إيطاليا واليونان.



0 de 0 commentaires pour l'article 314786


