أسطول الصمود: 21 سفينة ترسو بميناء بنزرت الترفيهي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c40ae539ef62.23517418_jfopekiqlmhng.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 13:02
      
رست 21 سفينة تابعة لـ أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، منذ ليلة أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة، بالميناء الترفيهي كاب 3000 ببنزرت، وفق ما أكّده عضو لجنة التنظيم الناشط خالد بوجمعة في تصريح لـ "ديوان أف أم".

وأوضح بوجمعة أنّ السفن الراسية تقلّ على متنها نشطاء من عديد الدول، إلى جانب مشاركين تونسيين قدموا من مختلف الجهات، مشيراً إلى أنّ بقية السفن التي ما تزال في ميناء سيدي بوسعيد في طريقها نحو بنزرت، ومن المنتظر أن تصل ظهر اليوم.



ويذكر أنّ السفينة الإسبانية "فاميلي" كانت أول من رسا بالميناء ليلة أمس، تحت إجراءات أمنية مشددة من قبل الحرس البحري والبحرية التونسية.


