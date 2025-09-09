تمديد الاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>

تولّى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إعلام وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وثمانية متهمين آخرين بقرار التمديد في إيقافهم تحفظيا لمدة أربعة أشهر إضافية.



وتتعلق القضية بملف الفساد المالي والإداري بمركب هنشير الشعّال، حيث تواصل التحقيقات القضائية للنظر في مختلف الاتهامات الموجهة للمتهمين.