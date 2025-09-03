بن عمر: نطالب بمراجعة التعاون الذي ينص على إعادة قبول المهاجرين..

ملف ترحيل التونسيين



وأوضح أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم لا يحملون الجنسية التونسية، ومن بينهم، وقد تدخلت منظمات من تونس وإيطاليا للضغط من أجل ضمان وصولهم إلى ميناء آمن، وهو ما تحقق بعد ستة أيام من بقائهم عالقين في البحر.وفي موضوع آخر، لفت بن عمر إلى أنلا يتمتعون بالضمانات القانونية الكافية للطعن في قرارات طردهم. وأوضح أن، داعيا إلى مراجعة اتفاقيات إعادة القبول المبرمة بين تونس وعدة دول أوروبية، وواصفا إياها بـ"غير العادلة".وبيّن أن أغلب المرحّلين كانوا بصدد تسوية وضعياتهم القانونية أو مرتبطين بالتزامات عائلية في بلدان الإقامة، وأن عودتهم تتم في ظل انتهاكات، دون أن ترافقهاأو متابعة لاحقة لوضعياتهم داخل تونس.كما أشار إلى أوضاع صعبة يعيشها التونسيون في مراكز الاحتجاز بفرنسا وإيطاليا، مذكّرا بالمخاطر التي قد تواجههم بعد عودتهم، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.