صحبي بكار يطالب بإنزال النادي البنزرتي للرابطة الثانية أو الثالثة بعد حادثة الاعتداء على الحكم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b31c22877a69.29206351_emglfknqohipj.jpg width=100 align=left border=0>

دعا مقدم برنامج "ملعب النجوم" على قناة تونسنا، صحبي بكار، إلى تطبيق أقصى العقوبات على النادي الرياضي البنزرتي على خلفية حادثة الاعتداء على مساعد الحكم خلال المباراة التي جمعت الفريق بالنادي الإفريقي.



وقال بكار في تعليقه على الواقعة:

