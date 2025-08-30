صحبي بكار يطالب بإنزال النادي البنزرتي للرابطة الثانية أو الثالثة بعد حادثة الاعتداء على الحكم
دعا مقدم برنامج "ملعب النجوم" على قناة تونسنا، صحبي بكار، إلى تطبيق أقصى العقوبات على النادي الرياضي البنزرتي على خلفية حادثة الاعتداء على مساعد الحكم خلال المباراة التي جمعت الفريق بالنادي الإفريقي.
وقال بكار في تعليقه على الواقعة:
وقال بكار في تعليقه على الواقعة:
"الجامعة مطالبة اليوم بتطبيق القانون بصرامة... نحي النقاط وطيّح.. الجمعية اللي عندها مشجعين باش يجيبو العار للبلاد طيّحها للرابطة 2 أو 3، تو الناس الكل تنضبط."
ويُذكر أنّ الحكم المساعد تعرّض لإصابة بليغة على مستوى الرأس، مما اضطر الحكم أمير لوصيف إلى إيقاف المباراة في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني مباشرة بعد تسجيل النادي الإفريقي هدفه الأول.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314123