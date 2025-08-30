معز السوسي: المهاجرون الجدد وراء الجزء الأكبر من تحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت 5,5 مليار دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b2ec2a896f04.21010760_hinjgmpkfoleq.jpg width=100 align=left border=0>

أكد الخبير الاقتصادي معز السوسي، في تدخله ببرنامج هنا تونس على إذاعة الديوان، أن تحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت إلى حدود 20 أوت 2025 حوالي 5504 مليون دينار، بزيادة قدرها 8,4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، تمثل أحد أبرز الموارد المالية التي تعزز رصيد العملة الأجنبية وتخفف من الضغوط على الاقتصاد الوطني.



وأوضح السوسي أن هذه التحويلات، إلى جانب عائدات السياحة التي نمت بدورها بنسبة 8,77 بالمائة لتصل إلى 5078,4 مليون دينار، مكّنت تونس من بلوغ نحو 10,5 مليار دينار من العملة الصعبة، وهو ما ساهم في تقليص العجز الجاري وتحسين مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية، الذي يغطّي حاليًا 107 أيام توريد.

