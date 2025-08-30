Babnet   Latest update 11:48 Tunis

مجمع القطاع الخاص باتحاد الشغل يدعو إلى التعبئة لإنجاح التحركات الاجتماعية

Publié le Samedi 30 Août 2025
      
دعا مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل النقابات الأساسية في مختلف القطاعات إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح التحركات النضالية المزمع تنظيمها قريبًا، وذلك في إطار الدفاع عن الحق في المفاوضة الاجتماعية والعمل على تحسين المقدرة الشرائية للعمال.

وأكد المجمع، في بيان صدر يوم الجمعة 29 أوت 2025، أنّ السلطات تواصل سياسة الرفض والمماطلة في فتح باب الحوار والتفاوض، مشيرًا إلى أنّ تجاهل مطالب الزيادة في الأجور وظروف العمل يهدّد باندلاع توترات اجتماعية جديدة.



كما حمّل المجمع الحكومة ومنظمة الأعراف والمنظمات المهنية مسؤولية ما قد ينجر عن تعطل الحوار من تداعيات على المناخ الاجتماعي والاقتصادي وفق ما نقلته صحيفة الشعب نيوز.


