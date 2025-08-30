مجمع القطاع الخاص باتحاد الشغل يدعو إلى التعبئة لإنجاح التحركات الاجتماعية
دعا مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل النقابات الأساسية في مختلف القطاعات إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح التحركات النضالية المزمع تنظيمها قريبًا، وذلك في إطار الدفاع عن الحق في المفاوضة الاجتماعية والعمل على تحسين المقدرة الشرائية للعمال.
وأكد المجمع، في بيان صدر يوم الجمعة 29 أوت 2025، أنّ السلطات تواصل سياسة الرفض والمماطلة في فتح باب الحوار والتفاوض، مشيرًا إلى أنّ تجاهل مطالب الزيادة في الأجور وظروف العمل يهدّد باندلاع توترات اجتماعية جديدة.
كما حمّل المجمع الحكومة ومنظمة الأعراف والمنظمات المهنية مسؤولية ما قد ينجر عن تعطل الحوار من تداعيات على المناخ الاجتماعي والاقتصادي وفق ما نقلته صحيفة الشعب نيوز.
