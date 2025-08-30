قبلي: إضفاء الصبغة الجامعية على قسم الانعاش والتخدير بالمستشفى الجهوي بقبلي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hopitalkebili.jpg width=100 align=left border=0>

أُضفيت الصبغة الجامعية على قسم الانعاش والتخدير بالمستشفى الجهوي بقبلي، وذلك بقرار مشترك بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي بتاريخ 27 أوت الجاري نشر أمس الجمعة 28 أوت 2025 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.



وأوضح المكني، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذا القرار يسمح بمزيد تطوير نشاط قسم الانعاش والتخدير الذي تشرف عليه طبيبة جامعية و3 اطباء اختصاص، وسيكون له أثر ايجابي جدا على النشاط الجراحي بالمستشفى الجهوي الذي يسجل بدوره نقلة نوعية في خدماته، ومن المنتظر ان يشهد ارتفاعا في وتيرة العمليات وخاصة العمليات النوعية والدقيقة، بما يساعد على تأمين إحاطة صحية متطورة للمواطنين.

