قبلي: إضفاء الصبغة الجامعية على قسم الانعاش والتخدير بالمستشفى الجهوي بقبلي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hopitalkebili.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 30 Août 2025 - 18:09
      
أُضفيت الصبغة الجامعية على قسم الانعاش والتخدير بالمستشفى الجهوي بقبلي، وذلك بقرار  مشترك بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي  بتاريخ 27 أوت الجاري نشر أمس الجمعة 28 أوت 2025 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.

وأوضح المكني، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذا القرار يسمح بمزيد تطوير نشاط قسم الانعاش والتخدير الذي تشرف عليه طبيبة جامعية و3 اطباء اختصاص، وسيكون له أثر ايجابي جدا على  النشاط الجراحي بالمستشفى الجهوي الذي يسجل بدوره نقلة نوعية  في خدماته، ومن المنتظر ان يشهد ارتفاعا في وتيرة العمليات وخاصة العمليات النوعية والدقيقة، بما يساعد على تأمين إحاطة صحية متطورة للمواطنين. 

وعبّر، بالمناسبة، عن أمله في تعميم الصبغة الجامعية على عدة أقسام أخرى والتي تم تعزيزها ايضا في المدة الاخيرة باطباء استشفائيين جامعيين على غرار قسم امراض القلب وقسم تقويم وجراحة العظام.

ويتكوّن قسم التخدير بالمستشفى الجهوي بقبلي من العيادات الخارجية  ووحدة عمليات تضم 4 قاعات عمليات في طور الاستغلال حاليا، و3 قاعات اخرى ستدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل بعد اتمام رفع التحفظات باعتبارها في مرحلة القبول الوقتي، الى جانب وحدة إيواء تحتوي على 4 اسرة، وفق نفس المصدر.
  وأكّد المدير الجهوي للصحة أن هذا القسم يمثل مكسبا كبيرا  لمستشفى جهوي يشهد نقلة نوعية  خاصة في المجال الجراحي، بما سيخفف على اهالي قبلي عبء التنقل والبحث عن العلاج في مناطق اخرى بعد أن يصبح التكفل الجراحي بجميع اصنافه متاحا في المستشفى الجهوي، وفق تقديره.


