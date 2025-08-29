دوار هيشر: العثور على جثة متعفنة لكهل داخل منزل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/crime2024.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت منطقة دوار هيشر حادثة أليمة، حيث تم العثور، أول أمس، على جثة كهل في العقد الخامس متعفنة داخل أحد المنازل، وتحمل آثار اعتداء.



وبإشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض، إضافة إلى رفع الجثة لمصالح الطب الشرعي قصد تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.