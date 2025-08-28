Babnet   Latest update 16:39 Tunis

10 سبتمبر: دائرة الاتهام تنظر في شكايتين ضد سهام بن سدرين

Publié le Jeudi 28 Août 2025
      
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في قضيتين مرفوعتين ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا سهام بن سدرين إلى جلسة يوم 10 سبتمبر المقبل، وذلك للاطلاع على التقارير التي قدمها أعضاء هيئة الدفاع عنها.

وتتعلق القضيتان، وفق المعطيات المتوفرة، بشبهات تدليس التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة، إضافة إلى القرار التحكيمي المتعلق برجل الأعمال سليم شيبوب.



الخميس 28 أوت 2025 | 5 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:55
16:01
12:27
05:47
04:16
