10 سبتمبر: دائرة الاتهام تنظر في شكايتين ضد سهام بن سدرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6786222c8dd5c4.61109230_imgneljpoqhfk.jpg width=100 align=left border=0>

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في قضيتين مرفوعتين ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا سهام بن سدرين إلى جلسة يوم 10 سبتمبر المقبل، وذلك للاطلاع على التقارير التي قدمها أعضاء هيئة الدفاع عنها.



وتتعلق القضيتان، وفق المعطيات المتوفرة، بشبهات تدليس التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة، إضافة إلى القرار التحكيمي المتعلق برجل الأعمال سليم شيبوب.





