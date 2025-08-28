جدل بيئي في القنطاوي بعد تسرب مياه التطهير إلى البحر

من جهتها، أكدتأنها تقدمت بطلب رسمي للنيابة العمومية لفتح تحقيق وتتبع عدلي، مشيرة إلى أنّكان قد حرر محضراً عدلياً بتاريخ 23 أوت على خلفية عطب طرأ على القناة الخاصة بتصريف المياه المعالجة في البحر التابعة لـبحمام سوسة. وأفادت المصالح نفسها بأنّ الديوان بصدد القيام بالإجراءات العاجلة لصيانة القناة ورفع الإخلالات.وفي سياق متصل، علّقعلى الحادثة، مؤكداً أنّ "ما يحصل في القنطاوي كارثة بيئية وصحية حقيقية تهدد حياة المواطنين وتسيء لصورة تونس أمام زوّارها". وأضاف في اطار برنامج ناس الديوان :الحادثة أثارت أيضاً نقاشاً واسعاً حول، خاصة مع التذكير بأن عدة شواطئ في مختلف الجهات كانت قد شهدت خلال الصيف الحالي، ما يضع السلطات أمام تحديات جديدة لإنقاذ صورة السياحة التونسية وحماية الصحة العامة.