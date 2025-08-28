Babnet   Latest update 14:15 Tunis

قابس: إقبال متزايد على الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6028334a8d6f46.90422082_hqkejomlfgipn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 28 Août 2025 - 14:15
      
تشهد ولاية قابس اقبالا متزايدا على الاستثمار في قطاع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث يجري حاليا انجاز 6 مشاريع بمعتمديات مختلفة بالجهة، وهو عدد مرشح للارتفاع بفضل النوايا العديدة الموجودة في هذا المجال، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول من الشركة التونسية للكهرباء والغاز في تصريح لوكالة "وات". 
وفي هذا الصدد، يجري حاليا انجاز مشروع لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقابس الغربية بطاقة انتاج تبلغ 5 ميغاوات، ومشروع ثان بالحامة بطاقة 01 ميغاوات، ومشروعين بمطماطة الجديدة بطاقة 01 ميغاوات لكل مشروع ومشروعين بكل من الزركين وزريق الغندري من معتمدية مارث بطاقة انتاج ممثلة لكل مشروع.
من جهة أخرى، تواصل شركة " فولتاليا تونس" استعداداتها للانطلاق مع بداية سنة 2026 في انجاز محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة المهاملة بمنزل الحبيب بطاقة انتاج تبلغ 130 ميغاوات وبكلفة 350 مليون دينار.

وتشير الدراسات الى أن ولاية قابس تعتبر مكانا مثاليا لاحداث مشاريع الطاقة الشمسية بفضل توفر الاشعاع الشمسي اللازم، واحتوائها على شبكة عصرية للكهرباء، وبرامج لاستغلال هذه المشاريع تهدف الى تنويع مصادر الطاقة في تونس، والاستفادة من المؤهلات الطبيعية والاقتصادية للجهة.

وقد شهدت ولاية قابس، خلال الأشهر الماضية، انطلاق استغلال مشروعين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمعتمدية مطماطة الجديدة بقدرة 01 ميغاوات لكل مشروع، فيما قامت العديد من المؤسسات العمومية والخاصة، والشركات الفلاحية بانجاز مشاريع مماثلة لتوفير حاجياتها من الكهرباء والتقليص من كلفة الانتاج.


